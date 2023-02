Velbert: Nach Brand – Mittelstraße bleibt weiter gesperrt

Die Feuerwehr Velbert hat den Brand in der alten Fabrik an der Mittelstraße von mehreren Drehleitern aus bekämpft.

Velbert. Nach dem Brand in dem alten Fabrikgebäude in der Velberter Innenstadt bleibt die Mittelstraße weiter teilgesperrt. Auch Parkplätze fallen weg.

In Folge des Brandes eines ehemaligen Unternehmensverwaltungsgebäudes an der Mittelstraße in Velbert-Mitte und der Einsturzgefahr des Dachstuhls wurde die Mittelstraße wegen Abbrucharbeiten am Dachstuhl zwischen Sternberg- und Nordstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zudem wurden die Parkplätze im Bereich vor und gegenüber dem Gebäude gesperrt.

Weiter Einschränkungen

Da die Abbrucharbeiten noch nicht begonnen werden konnten, bleibt die Straße weiter für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Stadt Velbert bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Sperrung verbundenen Einschränkungen.

