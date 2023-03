Velbert: Motorsportclub ehrt die besten Rennfahrer

Mit Freude und Stolz nahmen die jungen Fahrerinnen und Fahrer des MSC Neviges-Tönisheide in Velbert ihre Pokale in Empfang

Neviges. Der Motorsportclub Neviges-Tönisheide in Velbert ehrt seine besten Fahrerinnen und Fahrer. Die freuten sich über 33 Pokale.

Sie müssen schnell sein und vor allem geschickt: Der Motorsportclub Neviges-Tönisheide e.V. in Velbert (MSC) ehrt im Restaurant „Kleine Schweiz“ in Tönisheide seine besten Rennfahrerinnen und Rennfahrer. Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung standen unter anderem einige Wahlen an.

Die meisten Pokale in Velbert bekamen die jungen Fahrer

Vor allem Geschicklichkeit ich wichtig, um beim Jugend-Kart-Slalom des MSC Neviges-Tönisheide erfolgreich zu sein. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Insgesamt 33 Pokale hatte der MSC in den verschiedenen Sparten zu vergeben. Das Gros der Auszeichnungen ging an die jungen Vereinsmitglieder im Bereich Jugend-Kart-Slalom: In dieser Disziplin betreibt der Motorsportclub Neviges-Tönisheide seit Jahren erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Daher war es nur logisch, dass auch der Clubpokal zu den jungen Slalom-Künstlern ging. Der 10-jährige Noah Schuster bekam ihn als erfolgreichster Rennfahrer des Vereins. Doch auch in den Bereichen Autoslalom, ADAC Slalom Youngster, Rundstrecke, Berg und dem virtuellen Motorsport, dem sogenannten Simracing, wurden Pokale überreicht.

Freude über einen Spendenscheck der Stadt

Bürgermeister Dirk Lukrafka übergab als Vertreter der Stadt Velbert zudem einen Spendenscheck, um den Verein zu unterstützen. Gute Nachrichten kamen auch vom Stadtsportbund: So stellte Hans Werner Mundt, Jugendwart beim Stadtsportbund, ebenfalls eine Spende in Aussicht. Einiges an Programm gab es anschließend bei der Jahreshauptversammlung des MSC „abzuarbeiten“. Unter anderem standen neben den Berichten aus den einzelnen Sparten auch Wahlen auf der Tagesordnung. Die Mitglieder bestätigten hierbei Thorben Daum als zweiten Vereinsvorsitzenden, eine Personalrochade hingegen gab es im Jugendbereich: Neuer Jugendleiter ist Vincent vom Hau, bisher zweiter Jugendleiter des Vereins. Er wird unterstützt vom bisherigen Jugendleiter Dennis Schaus, der als neuer 2. Jugendleiter auf eigenen Wunsch nun kürzer tritt. Auf der Position des Kassenwarts bestätigten die Mitglieder Siegfried Dziggel.

