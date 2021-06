Velbert: Motorradfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Velbert. Beim Zusammenstoß zwischen einen Kradfahrer und einem Fußgänger sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Zeuge half den Unfallopfern.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag (13. Juni) auf der Straße „Hefel“ mit einem ihm entgegenkommenden Fußgänger zusammengestoßen. Beide wurden schwer verletzt.

Der 61-jährige Bochumer ist mit seiner Honda CBF auf der Straße „Hefel“ unterwegs gewesen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, so die Polizei, ist er in einer Rechtskurve mit einem ihm auf der Fahrbahn entgegenkommenden Fußgänger zusammengestoßen. Der 61-Jährige verlor die Kontrolle über seine Honda, geriet gegen eine Leitplanke und stürzte schwer verletzt in eine Böschung.

Zeuge kümmert sich um Unfallopfer

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge entdeckte den zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich verwirrten 59-jährigen Mülheimer Fußgänger am Fahrbahnrand sitzend. Der Zeuge alarmierte die Rettungsleitstelle und kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Auch der 59-jährige Fußgänger wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde so erheblich beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert