Straßenverkehr Velbert: Motorradfahrer in Müllermilchkurve gestürzt

Velbert. In der Müllermilchkurve hat ein Motorradfahrer aus Hattingen die Kontrolle über sein Krad verloren. Er ist bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in der „Müllermilchkurve“ ist ein 52 Jahre alter Motorradfahrer aus Hattingen am Sonntag schwer verletzt worden

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, so die Polizei, ist der Hattinger gegen 16.30 Uhr mit seiner BMW im Bereich der Serpentinen der Kuhlendahler Straße in Richtung Langenberg unterwegs gewesen. In der „Müllermilchkurve“ hat er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist zu Boden gestürzt.

Erste Hilfe geleistet

Dabei wurde der 52-Jährige schwer verletzt. Zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrende Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettungskräfte. Der Mann wurde in eine Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

