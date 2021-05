Velbert: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Velbert. Der Essener ist mit seiner Yamaha auf einen wartenden Kia aufgefahren. Der Kradfahrer muss im Krankenhaus behandelt werden und dort bleiben.

Schwere Verletzungen hat ein 18-Jähriger am Freitagabend auf der Heiligenhauser Straße erlitten. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war der junge Mann mit seinem Motorrad auf einen wartenden Pkw aufgefahren.

Zu Boden gestürzt

Der 18-jährige Essener war mit seiner Yamaha MT125 auf der Heiligenhauser Straße in Richtung Heiligenhaus unterwegs. In Höhe der Zufahrt zu einem Schnellrestaurant übersah der junge Mann den Kia ProCeed eines 25-jährigen Velberters, der auf dem rechten Fahrstreifen hielt. Der Essener fuhr mit seiner Yamaha auf das Heck des Kia auf und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nach in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Kia sowie die Yamaha wurden schwer beschädigt. Der geschätzte Gesamtsachschaden wird auf 13.000 Euro beziffert. Da aufgrund des Zusammenstoßes auf der Fahrbahn Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr zum Abstreuen angefordert.

