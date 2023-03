Velbert: Mit Auto überschlagen – 18-Jähriger unverletzt

Foto: Polizei ME

Velbert. Viele Glück im Unglück hat ein 18-Jähriger Autofahrer in Velbert-Langenberg gehabt. Er überschug sich mit seinem Auto und blieb unverletzt.

Gleich mehrere Schutzengel hat ein 18-jähriger Wuppertaler gehabt, nachdem er sich am späten Dienstagabend, 28. Februar, mit seinem Fahrzeug auf einer wenig befahrenen Straße in Velbert-Langenberg überschlagen hatte. Er blieb unverletzt, während an seinem Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden entstand.

Die Kontrolle über Fahrzeug in Velbert-Langenberg verloren

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Wuppertaler mit einem VW Beetle den Rommelsweg in Richtung Hüserstraße. Unmittelbar vor der Einmündung zur Hüserstraße verlor er nach eigenen Angaben vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW Beetle kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, der durch die Wucht des Aufpralls vollständig entwurzelt wurde. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen.

18-Jähriger konnte aus dem Unfallauto kriechen

Glücklicherweise unverletzt konnte der 18-Jährige den stark verunfallten VW Beetle eigenständig verlassen. Vorsorglich brachten ihn alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde auf Wunsch abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro.

