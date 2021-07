Foto: Polizei ME

Straßenverkehr Velbert: Mit 1,4 Promille an die Grundstücksmauer gebrettert

Velbert. 56-jähriger Velberter nimmt erst eine Verkehrsinsel mit und landet an einer Grundstücksmauer. Leere Wodkaflaschen liegen auf dem Beifahrersitz.

Die Alkoholfahrt eines Velberter hat in einem spektakulären Unfall geendet, wie die Polizei berichtet.

Ein 56-jähriger Mann aus Velbert ist mit seinem blauen Skoda Fabia auf der Schmalenhofer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Unmittelbar vor Einfahrt in den Kreisverkehr in Höhe Sontumer Straße gerät er zunächst auf die als Fahrbahnteiler installierte Mittelinsel. Dort streift der Skoda zwei Verkehrszeichen, bevor der 56-Jährige komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Anschließend überrollt der blaue Fabia die Mittelinsel im Kreisverkehr und beschädigt die Bepflanzung.

Von der Straße abgekommen

Hinter der Mittelinsel überquert der Skoda die Fahrbahn des Kreisverkehrs, bevor er wieder von der Straße abkommt, den Gehweg überrollt und neben der Sontumer Straße in einem Grünstreifen, gebremst vom Zusammenprall mit einem jungen Baum, an einer Grundstücksmauer zum Stillstand kommt. Bei der Aktion bleibt der Unfallfahrer nach eigenen Angaben unverletzt.

Unter Alkoholeinfluss

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 5500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellt sich schnell heraus, dass der Unfallfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Zeugen hatten vor dem Unfall Schlangenlinien in der Fahrweise des 56-Jährigen bemerkt, auf dem Beifahrersitz des Skodas finden sich leere Wodka-Flaschen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von mehr als 1,4 Promille (0,74 mg/l).

Führerschein sicher gestellt

Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Velberter ein. Den Führerschein des Beschuldigten, welchem jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt wurde, stellte die Polizei sicher. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

