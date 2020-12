Velbert: Mercedes kracht gegen Ford Ka und fährt weiter

Velbert Die Velberter Polizei sucht einen Mercedesfahrer, der einem Ford die Vorfahrt genommen hat,und gegen ihn gefahren ist.

Die Velberter Polizei sucht einen besonders dreisten Mercedesfahrer, der sich am Montagmittag, 21.12., nach einem Unfall in Tönisheide einfach aus dem Staub gemacht hat.

Am Mittag fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Mercedes vom Kundenparkplatz eines Supermarktes auf die Nevigeser Straße. Ohne die Vorfahrt einer 19-jährigen Velberterin in einem blauen Ford Ka zu beachten, wurde der Mercedes in die Kreuzung in Höhe Schubertstraße gefahren. Dort kam es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Ford. Verletzt wurde niemand an dem Ka entstand aber ein Schaden in Höhe von 3000.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Mit Düsseldorfer Kennzeichen

Dessen ungeachtet flüchtete der im Frontbereich ebenfalls stark beschädigte Mercedes in die Schubertstraße und weiter in unbekannte Richtung ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben von Zeugen soll der flüchtige schwarze PKW Mercedes ein Düsseldorfer Kennzeichen und die Buchstaben "MA" (D-MA ???) getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.