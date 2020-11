Velbert: Bewohner nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Velbert. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Langenberg erlitt ein Hausbewohner schwerste Brandverletzungen. Polizei ermittelt Brandursache

Beim Brand in einem Wohnhaus auf der Kuhler Straße in Langenberg hat ein Hausbewohner schwerste Brandverletzungen erlitten und schwebt in akuter Lebensgefahr.

Die Feuerwehr Velbert wurde in der Nacht zu einem Brandeinsatz auf die Kuhler Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude gekommen war. Eine Person konnte aus dem Haus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Laut offiziellen Informationen erlitt die Person jedoch schwerste Brandverletzungen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar. Während der Einsatzmaßnahmen war die Kuhler Straße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.