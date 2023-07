Velbert: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Velbert. Die Velberter Feuerwehr hat am Donnerstag gegen ein Feuer in der Losenburg gekämpft. Bei dem Brand wurden keine Menschen verletzt.

Ein Dreifamilienhaus an der Robert-Koch-Straße in Velbert ist am späten Donnerstagabend (6. Juli) bei einem Brand zerstört worden.

Gegen 22.36 Uhr wurden hauptamtliche Wache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge aus Velber- Mitte alarmiert. Bereits beim Verlassen der Wache sahen die Feuerwehrleute eine dunkle Rauchsäule am Himmel. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang dunkler Rauch das dem Dachstuhl des Gebäudes, der unmittelbar danach durchzündete.

Aller Bewohner in Sicherheit gebracht

Alle Bewohner des Drei-Familienhauses hatten das Gebäude verlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein in das Gebäude unter Atemschutz zur Brandbekämpfung entsendeter Angriffstrupp musste seinen Einsatz nach kurzer Zeit abbrechen, weil im Gebäude bereits Teile der Dachkonstruktion einstürzten. Durch den massiven Löschangriff konnte das Feuer letztlich schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Stadtwerke Velbert wurde das Gebäude stromlos geschaltet. Da das Haus nicht mehr bewohnbar war, wurden die Bewohner, die nicht privat unterkamen durch das Ordnungsamt der Stadt Velbert untergebracht.

Das Haus an der Robert-Koch-Straße ist nach dem Brand unbewohnbar. Foto: Feuerwehr Velbert

Eine weitere Alarmierung

Zu Beginn der Löscharbeiten erreichte die Kreisleitstelle ein weiterer Notruf. Der Anrufer stellte Im Bereich der alten Ziegelei eine starke Rauchentwicklung fest. Der Löschzug Tönisheide wurde alarmiert. Es konnte jedoch kein weiterer Brand lokalisiert werden.

