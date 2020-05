Velbert: Maskierte Trickdiebe erbeuten mehrere Tausend Euro

Velbert. Die Männer suchten den Gemüsestand an einem Möbelhaus an der Flandersbacher Straße heim und flohen anschließend Richtung Autobahn

Vier bislang unbekannte Männer haben am Samstag (16.Mai) aus einem Gemüsestand auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses am Flandersbacher Weg in Velbert mehrere Tausend Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Mit Mundschutz und Handschuhen

Um kurz nach 15 Uhr betraten zwei Männer das Verkaufshäuschen in der hinteren Ecke des großen Parkplatzes vor dem Möbelhaus. Die beiden Männer verwickelten die beiden zu dieser Zeit dort tätigen Verkäuferinnen in ein Gespräch und fragten sie über verschiedene Gemüsesorten aus. Während des Gesprächs schlich sich dann ein dritter Mann durch die Hintertür in das Häuschen, schnappte sich das Geld und rannte davon. Die beiden Verkäuferinnen bemerkten den Diebstahl nun - eine von ihnen rannte den drei Männern über einen Trampelpfad hinterher und konnte einen der Täter sogar einholen. Der Mann warf ihr mehrere Geldscheine zu, eher er mit seinen beiden Komplizen in einen bereitstehenden schwarzen Wagen stieg, in dem ein vierter Mittäter wartete. Anschließend fuhr der Wagen davon, wahrscheinlich in Richtung Autobahn.

Polizei bittet um Hinweise

Mehr als 2.500 Euro hatten die Diebe entwendet. Die Männer trugen alle einen Mundschutz und blaue Einweghandschuhe. Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben und hatten ein „südländisches Erscheinungsbild“. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: 02051 946-6110.