Velbert: Maskenpflicht auch auf Spielplätzen und Märkten

Velbert. Das Velberter Ordnungsamt kontrolliert, ob die Alltagsmasken dort auch getragen werden. Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken nachts.

Seit 2. November gelten auch in Velbert die verstärkten Regeln zum Schutz vor Ausbreitung mit dem Coronavirus. Darauf weist das Ordnungsamt der Stadt Velbert noch einmal ausdrücklich hin.

Insbesondere die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske an vielen öffentlichen Orten, beispielsweise auf den Wochenmärkten, in Bussen und an Bushaltestellen und auf den Spielplätzen, scheint noch immer nicht überall bekannt zu sein. Das Ordnungsamt musste bei seinen Kontrollen an diesen Orten leider wiederholt Verstöße gegen die Maskenpflicht feststellen. Von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Verzehrverbot in der Umgebung von gastronomische Einrichtungen

Eine Alltagsmaske im Sinne der Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist eine textile Mund-Nasen-Bedeckung (einschließlich Schals, Tüchern und so weiter) oder eine gleich wirksame Abdeckung von Mund und Nase aus anderen Stoffen (OP-Maske und so weiter). Das Ordnungsamt macht zudem darauf aufmerksam, dass ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken von 23 bis 6 Uhr gilt und der Verzehr von Speisen und Getränken im Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt ist. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.