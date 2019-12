Velbert. Ab 13. Januar werden dort wieder Tickets und Gutscheine für Schlüsselgerichte verkauft. Es gibt aber in allen Stadtteilen Ausweichmöglichkeiten.

Velbert Marketing ab Januar in neuen Räumen

Wegen der bevorstehenden Sanierung des Forum Niederberg werden die Velbert Marketing GmbH und die angeschlossene Tourist-Info ihren bisherigen Standort auf der Oststraße 20 aufgeben. Die VMG zieht im Januar in die Friedrichstraße 139 um ist somit wieder zentraler Ansprechpartner in der Fußgängerzone. Das alte Ladenlokal der VMG bleibt noch bis zum 4. Januar am alten Standort geöffnet. Ab dem 6. Januar beziehen die Mitarbeiter ihr neues Domizil. In dieser Zeit auch ist auch das KundenCenter der VGV/VRR geschlossen. Ab der 3. Kalenderwoche können die Kunden das neue Ladenlokal wieder besuchen. In der Übergangszeit können die Velberter Eintrittskarten für Veranstaltungen online über Eventim oder Neanderticket erwerben.

Vorverkaufsstellen auch in Langenberg und Neviges

Wer lieber vor Ort kaufen möchte, kann die Neanderticket-Vorverkaufsstellen in Langenberg (Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58) oder Neviges (Wortwechsel, Rommelssiepen 1) aufsuchen. Schlüsselgerichte gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen: Mitte - Servicebüro im Rathaus, Thomasstraße 1; Langenberg - Antiquariat „Im Honnes“, Hellerstraße 12; Neviges – Service Center, Elberfelder Straße 65.