Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei in Velbert am Dienstagabend (2. Februar) nach einem Mann, der im Bereich der Bahnstrecke der S9 vermutlich einen Baum fällen wollte.

Eingriff in den Bahnverkehr Velbert: Mann wollte offenbar Baum an Bahnstrecke fällen

Neviges. Weil ein Mann in Velbert am Dienstag an einem Baum nahe einer Bahnstrecke gesägt hat, suchte ein Hubschrauber nach ihm. Täter ist noch flüchtig.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagabend wohl eine größere Katastrophe in Velbert verhindert. Als der 41-jährige Spaziergänger gegen kurz nach 20 Uhr in Neviges im Bereich der Teichanlage am Schloss Hardenberg unterwegs war, vernahm er auffällige Sägegeräusch in Nähe der Bahnstrecke.

Als er die Böschung zur Bahnstrecke mit einer Taschenlampe beleuchtete, sah er, wie ein Mann sich an einem Baum zu schaffen machte. Als er merkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der über die Bahngleise ins Waldgelände Richtung Tönisheide.

Feuerwehr Velbert fällt bereits angesägten Baum

Der Zeuge informierte anschließend die Polizei, die sofort die Fahndung einleitete. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen und eines Hubschraubers, konnte der Mann entkommen. Da der bereits angesägte Baum drohte, auf die Bahngleise der S9 zu kippen, fällte die Feuerwehr ihn. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Wuppertal und Essen fiel für circa drei Stunden komplett aus.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter+++

Das Alter des noch unbekannten Mannes schätzte der Zeuge auf unter 30 Jahre. Zudem beschrieb er ihn als etwa 180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose und ein helles Kapuzen-Sweatshirt, die Kapuze hatte er zudem auf den Kopf gezogen.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie weitere Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ein. Zu Identität, Motiv, Herkunft und Verbleib des Täters liegen laut der Polizeimitteilung noch keine Hinweise vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02051 946-6110 an die Polizei Velbert zu wenden.

Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.