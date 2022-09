Velbert: Mann stürzt mit Fahrrad – schwere Kopfverletzung

Fahrradunfall in Velbert: Ein 52-Jähriger verletzte sich schwer am Kopf (Symbolbild).

Velbert. Ein 52-jähriger Radfahrer stürzt am Montag in Velbert von seinem Rad und verletzt sich schwer am Kopf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Für einen Fahrradfahrer in Velbert ist eine Fahrt am Montag mit einem schweren Unfall geendet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Alleinunfall ohne Fremdeinwirkung aus, bittet aber um weitere Hinweise.

Der 52-Jährige war am Montag (26. September) gegen 15.30 Uhr auf eine Gehweg an der Birkenstraße in Velbert unterwegs. Auf der etwas abschüssigen und regennassen Fahrbahn stürzte der Radfahrer nach ersten Erkenntnissen und fiel dabei zu Boden. Passanten fanden den bewusstlosen Mann.

Schwerer Fahrradunfall in Velbert: Polizei bittet um Hinweise

Da er keinen Helm getragen hatte, blutete er sehr stark am Kopf. Daraufhin riefen sie die Rettungskräfte und der Mann wurde noch am Unfallort versorgt. Anschließend ging es für ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Weitere Hinweise zum Unfall gehen an die Polizei unter der Telefonnummer: 02051-946-6110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert