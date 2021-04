Velbert: Lions Club bietet Blumen-Bringservice am Muttertag

Der Lions Club Velbert/Heiligenhaus bietet bereits zum zweiten Mal einen Blumen-Bringservice am Muttertag, 9. Mai, an.

Am Sonntag, 9. Mai, ist es wieder soweit - dann soll einmal mehr allen Müttern im übermäßigen Maße gedacht und für ihre Liebe und Einsatzbereitschaft besonders gedankt werden. Gerade in Coronazeiten gehen viele Mütter weit über ihre Grenzen hinaus, stellen sich der Mehrfachbelastung von Kinderbetreuung, Distanzunterricht, Homeoffice und Haushalt.

Erstmalig im vergangenen Jahr

Weil es im vergangenen Jahr an Muttertag aufgrund der Pandemie für viele Menschen kaum oder nicht möglich war ihre Mutter zu besuchen, hatte der Lions Club Velbert/Heiligenhaus kurzfristig einen Blumen-Bringdienst organisiert, er wird nun auch in diesem Jahr wieder mit erweitertem Angebot stattfinden. „Zum einen werden wir in diesem Jahr direkt an Muttertag zwischen 10 und 12 Uhr ausliefern“, betont Lion-Mitglied Denis Mühling, der sich um die Activity kümmert. „Zum anderen bieten wir zusätzlich den Online-Verkauf an.“

Teilbetrag für wohltätige Zwecke

Mit der Aktion erfreut man übrigens nicht nur die Beschenkte, man tut auch gleichzeitig Gutes: Der Einsatz beträgt 30 Euro, die vom Lions Club besorgten Sträuße haben einen Wert von 20 Euro - die restlichen zehn Euro gehen an wohltätige Zwecke in der Region. „„Wir bieten auch an, den Strauß mit einer persönlichen Nachricht per Kärtchen zu versehen“, erklärt Denis Mühling. Die Bezahlung ist über Paypal oder in Form einer Überweisung möglich.“