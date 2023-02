Velbert: Leicht Verletzte bei Unfall auf der Heidestraße

Velbert. Weil ein Autofahrer offenbar eine rote Ampel missachtet hat, ist es zu einem Unfall auf der Velberter Heidestraße gekommen. Es gab Verletzte.

Drei gleich Fahrzeuge waren am Samstagmorgen (18. Februar) in einen Verkehrsunfall in Velbert-Mittel verwickelt. Wie die Polizei am Montag mitteile, wurden zwei Personen dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 9.15 Uhr war ein 51 Jahre alter Velberter mit seinem Honda Civic über die Heidestraße gefahren. Als er die Kreuzung mit der Straße „Am Kostenberg“erreichte, missachtete er nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen eine rote Ampel und fuhr geradeaus weiter. Hierbei prallte er von rechts in den vorfahrtberechtigten Dacia Sandero eines 43-jährigen Velberters, der mit seinem Wagen gerade die Kreuzung passieren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sandero dann auch noch in ein drittes Auto, einen Audi A6 eines 62-jährigen Velberters, geschleudert.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden der 51-Jährige sowie der 43-Jährige leicht verletzt. Die beiden Velberter mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, welches sie aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnten. Unterdessen blieb der 62-Jährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens beläuft sich auf eine Summe von rund 16.000 Euro.

