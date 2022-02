Velbert-Langenberg: Wieder Handwerkermarkt im Alldiekunst

Velbert-Langenberg. Aussteller aus Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten im Velbert-Langenberger Alldie-Kunsthaus an einen Wochenende ihr Kunsthandwerk an.

ein ganz besonderes Einkaufserlebnis erwartet die Besucher, wenn sich am 12. und 13. März die Eingangstüren des Alldie-Kunsthauses öffnen. An diesem Wochenende veranstaltet das Alldie-Kunsthaus wieder den beliebten Kunst-, Handwerk- und Designmarkt mit vielen neuen Ausstellern aus der ganzen Bundesrepublik und auch aus den Niederlanden.

Nur selbstgefertigte Unikate sind im Angebot

Den Besuchern wird eine breite Palette an ausschließlich selbstgefertigten Unikaten angeboten. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren die Kollektionen vor Ort in den Ateliers und Werkstätten angesehen und ausgewählt. So entstand eine fast neue Ausstellung mit nicht alltäglichen Objekten für Kenner und Liebhaber von Glaskunst in modernen, brillanten Formen, Lichtobjekten und meisterhaft bearbeitete Holz- und Keramikobjekte. Seidenaccessoires, Schmuck aus Silber, Perlen , Kristall und Papier. Skulpturen, Taschen aus verschiedenen Materialien, Designermode, Pralinen aus Meisterhand, handgemachtes Nougat aus der Provence und Design- und Geschenkartikel mit künstlerischem Anspruch und Qualität, ergänzen das Angebot.

Mit dabei sind Aussteller aus dem sozialen Bereich

Die Ausstellung hat für jeden etwas zu bieten. Und noch etwas Besonderes: Bei der diesjährigen Ausstellung bekommen Aussteller aus dem sozialen Bereich wie Behindertenwerkstatt und Schule die Gelegenheit ihre Kollektionen zu präsentieren. Damit sich die Besucher beim Flanieren und Verweilen entspannen und wohlfühlen, werden auf der Terrasse Kaffee und Kuchen sowie feine Snacks serviert. Der Eintritt ist frei.

Für den Besuch von Alldiekunst gelten die jeweils gültigen Coronaregel , zur Zeit mit 2G und Mundnasenschutz .-Das Hygienekonzept ist so gestaltet, das trotz Sicherheitsvorkehrungen, der Ablauf der Veranstaltung nicht beeinträchtigt wird. Bitte Mundschutz nicht vergessen.