Velbert-Langenberg: SPD-Urgestein Engelbert Sobol ist tot

„Er gehörte zu denen, die immer gerade durchs Leben gingen!“ Das sagte, tief bewegt, Walter Grevener, als er vom Tod Engelbert Sobols erfuhr. Der Mann mit der markanten Prinz-Heinrich-Mütze starb am vergangenen Samstag im Alter von 88 Jahren. Und viele Langenberger werden Grevener, Langenbergs früherem Stadtdirektor, wohl beipflichten, wenn sie sich an Engelbert Sobol erinnern.

In der Tat: Der gebürtige Thüringer, der nach dem Krieg in Langenberg eine zweite Heimat fand, war alles andere als ein Schwätzer. Lange Reden waren nicht Engelbert Sobols Ding. Sein Geld verdiente er in einer Nevigeser Metallfabrik. In Langenberg kannte man ihn als Gewerkschafter und als SPD-Mann. Mit vielen Älteren duzte er sich.

Willy Brandt brachte den gebürtigen Thüringer zur SPD

So zum Beispiel mit Ruth Colsman – auch wenn die der CDU angehörte. Nein, verkrampft in eine Partei war er nie. Aber er kämpfte für seine SPD, zu der er Anfang der 1960er Jahre durch Willy Brandt fand, und für die der schon am frühen Morgen vor den Wahlen die SPD-Zeitung austrug.

Im Langenberger Bezirksausschuss kämpfte Engelbert Sobol für eine saubere Stadt. Wenn er Bäume sah, die offensichtlich nicht mehr lange würden stehen können, warnte er rechtzeitig vor deren Umfallen. Er wohnte in der Nähe des Langenberger Gymnasiums. So waren ihm sichere Schulwege ein Anliegen.

Ganz besonders aber lag ihm das Thema soziale Gerechtigkeit am Herzen: Für sie engagierte sich Engelbert Sobol viele Jahre im Vorstand der AG 60 plus Langenberg/Neviges.

Zuletzt lebte Sobol in einer Seniorenresidenz in Velbert

Vor mehr als 16 Jahren starb seine Frau Elisabeth. In seinem großen Garten baute er gerne Zucchini und Maggikraut an. Maggikraut schenkte er einst Walter Grevener, der sich gerne daran erinnert. Wenn Engelbert Sobol klagte, dann nie über Geld. Er gehörte nicht zu denen, die genug Geld hatten. Doch um „Leckerchen“ zu kaufen, mit denen er Langenbergs Hunde bei jeder sich bietenden Gelegenheit verwöhnte, hat ihn nie ein Cent, nie ein Euro gereut.

Zuletzt wohnte er in der Seniorenresidenz an der Forststraße in Velbert-Mitte. Etliche Dialysen ertrug er noch – ungeduldig, zuweilen, aber nie wehleidig. Und immer noch bedachte er Freunde, die ihn besuchten, mit jenem verschmitzten Lächeln, das ihm zeit seines Lebens zu eigen war.