Velbert-Langenberg: Nachbar kam im Brandhaus zu Tode

In dem Brandhaus in der Finkenstraße ist ein Mann zu Tode gekommen.

Velbert. Nach dem verheerenden Feuer in dem Langenberger Waldhaus ist der Tote nun identifiziert. Die Polizei geht von einem Unglück als Brandursache aus.

Bei dem Opfer des Brandes in dem Haus an der Finkenstraße handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus der Nachbarschaft. Dies teilte die Polizei nun nach der Obduktion mit. Der Mann soll in der Vergangenheit bereits öfter in dem Waldhaus übernachtet haben.

Die bisherigen Ermittlungen deuten nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse darauf hin, so die Polizei, dass es sich bei dem Brand um einen tragischen Unglücksfall gehandelt hat. Demnach war das Feuer im ersten Obergeschoss des Waldhauses ausgebrochen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bei den Ermittlungen bislang keine.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert