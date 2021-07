Velbert-Langenberg: Hier können Spenden abgegeben werden

Velbert. In den sozialen Netzwerken bieten viele Velberter Hilfe für die Hochwasser geschädigten Langenberger an. Wohin die Spenden gehen sollten.

In den sozialen Netzwerken bieten viele Velberter den vom Hochwasser geschädigten Menschen in Langenberg ihre Hilfe an. Die Stadt hat einen Infoseite auf ihrer Homepage aufgelegt: www.velbert.de/aktuelles/Hochwasser. Daraus weist sie hin, dass Sachspenden in Form von Möbeln an das Gebrauchtwarenhaus, Kaiserstraße 23, 02051 23339, gegeben werden können. Das DRK Velbert nimmt Kleiderspenden. Die Adresse lautet Nordstraße 26, 02051 55051. Kleiderspenden können täglich von Montag bis Freitag in die aufgestellten Container vor der Kleiderkammer eingeworfen werden.

Tiefgarage geschlossen

Am Wochenende (Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juli) werden Müllfahrzeuge den angefallenen Sperrmüll entsorgen. Die TBV weisen hierzu darauf hin, dass Sperrmüll und Elektrogeräte getrennt voneinander an die Straße gestellt werden können. Aufgrund des Hochwassers und seiner Folgen ist die Tiefgarage Froweinplatz bis auf weiteres nicht nutzbar und wird verschlossen. Wie die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV) weiter mitteilt, wird eine Wiedereröffnung erst nach einer Sachschadensschätzung sowie sich daraus ableitenden notwendigen Reparatur- und Sanierungsarbeiten möglich sein.

