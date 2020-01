Langenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg stellt Dietrich Bonhoeffer in den Mittelpunkt der Karwoche – mit unterschiedlichen Veranstaltungen.

Velbert-Langenberg: Bonhoeffer im Mittelpunkt der Karwoche

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,“ es ist wohl eines der bekanntesten Lieder der evangelischen Kirche. Zum 75. Jahrestag der Ermordung von Dietrich Bonhoeffer, dem dieses Lied zu verdanken ist, gestaltet die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg ein komplette Themenwoche in der Eventkirche.

Der krönende Abschluss am Gründonnerstag sei vorweg genommen, denn der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Am Donnerstag, 9. April, gibt es zunächst eine Andacht zum Gedenken Dietrich Bonhoeffers, der genau 75 Jahre zuvor im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet worden ist. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine Stunde später, um 20.30 Uhr, bringt „Eure Formation“ – das sind Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach – die szenisch-musikalische Theaterproduktion „Der mit dem Lied“ auf die Bühne.

Zusammenspiel der deutschen Christen hinterfragen

Diese Produktion sei der mal unterhaltsame, mal bedrückende Versuch, das gesellschaftliche Zusammenspiel der deutschen Christen bis 1945 zu hinterfragen, aber auch das Spiegelbild der deutschen Gesellschaft nach 1945 zu durchleuchten, heißt es in der Ankündigung. „Am 8. Mai 1945 wurde die deutsche Bevölkerung nicht befreit – sie wurde endgültig besiegt, nachdem sie bis zum bitteren Ende und darüber hinaus die Naziherrschaft unterstützt hatte“, Ullrich und Beyerbach beschreiben so die damalige Situation. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Der Nationalsozialismus sei nun einmal eine echte Volksbewegung gewesen. „Unsere Repräsentation des Lebens und Werks von Dietrich Bonhoeffer handelt von der Entität des Christentums und seiner Menschen in schwierigen Zeiten, von einem der auszog kein Nazi zu werden, von einem der Allianzen im Widerstand schmiedete um bis zu seinem Lebensende Christ zu bleiben.“

Eventkirche bietet optisch eine besondere Kulisse

Auf dem Kirchentag in Dortmund wurde die Produktion mit großem Erfolg aufgeführt, weshalb sich Harald Grünendahl, der überwiegend die Organisation der Themenwoche übernommen hat, schon sehr auf die Inszenierung in der Eventkirche freut. Die Kirche wird vor allem optisch eine besondere Kulisse für das Stück bieten, in dem Showlaser ein besonderes Licht erzeugen.

Die Eventkirche in Velbert-Langenberg feierte 2005 ihr 125-jähriges Bestehen. Sie wird 2020 demnach seit 140 Jahren genutzt. Foto: Foto: Detlev Kreimeier / WAZ

Ein weitere Besonderheit wird der Gottesdienst mit Superintendent Pfarrer Jürgen Buchholz sein, mit dem die Themenwoche am Palmsonntag, 5. April, um 10 Uhr beginnt: Dieser findet ebenfalls in der Eventkirche, Donnerstraße 15, statt.

Herausragende Bedeutung über die Zeit hinaus

„Die 75. Wiederkehr dieses für uns evangelische Christen besonderen Gedenktages nimmt die Gemeinde Langenberg zum Anlass für eine Gedenkwoche von Palmsonntag bis zum Gründonnerstag. Wir erinnern an das Lebenswerk und das Martyrium von Dietrich Bonhoeffer und setzen uns intensiv mit all den Themen auseinander, die seinen Glauben und sein Wirken ausmachten.“ Bonhoeffer habe zeitlos und über die Zeit hinaus eine herausragende Bedeutung.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird die Ausstellung „Dietrich Bonhoeffer – dem Rad in die Speichen fassen“ eröffnet. Die 13 Tafeln mit Text und Bild sind vom Dietrich-Bonheffer-Verein aus Stuttgart geliehen und am Sonntag bis 16 Uhr zu besichtigen. Von Montag bis Donnerstag wird die Eventkirche dann von 15 bis 19 Uhr geöffnet sein.

Mutiges Leben und besonderes Anliegen

Am Montagabend, 6. April, wird darüber hinaus die Eventkirche zum Kinosaal: ab 19 Uhr ist der Spielfilm „Bonhoeffer – Die letzte Stufe“ aus dem Jahr 1999 mit Ulrich Tukur, Ulrich Noethen, Justus von Dohnanyi und anderen zu sehen. Am Dienstagabend, 7. April, ebenfalls um 19 Uhr, wird Pfarrer i. R. Karl-Erich Pönitz zu „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ vortragen. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit dem berühmten Gedicht, einem mutigen Leben und einem besonderen Anliegen.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Andacht und Theateraufführung folgen

Velbert Die K-Woche im Überblick Beginn ist am Palmsonntag, 5. April, um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Im Anschluss wird die Ausstellung eröffnet, die bis 16 geöffnet bleibt. Die Ausstellung ist Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. April, jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Am Montag beginnt um 19 Uhr der Spielfilm, am Dienstag gibt es einen Vortrag und am Donnerstag findet nach der Andacht um 19.30 Uhr das Theaterstück der Gruppe „EURE“ ab 20.30 Uhr statt. Alle Veranstaltungen finden in der Eventkirche, Donnerstraße 15, statt. Der Vorverkauf für das Theaterstück findet über www.neanderticket.de sowie über die Buchhandlung Peter Kape, Hauptstraße 58, statt. Alle anderen Veranstaltungen können kostenlos besucht werden.

Es folgen am Gründonnerstag nach der Ausstellung Andacht und Theateraufführung. Der Eintritt zur Theateraufführung kostet zehn Euro, bei allen anderen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. „Dafür danken wir dem Kirchenkreis Niederberg, den Stadtwerken Velbert, der Sparkasse in Velbert, dem Architekturbüro Reiser und Partner, außerdem Peter Kape und Alldiekunst für ihre freundliche Unterstützung“, so Grünendahl. Harald Grünendahl ist Presbyter und Vorsitzender der Bürgerstiftung der Evangelischen Kirchengemeinde.