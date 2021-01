Velbert-Langenberg: Bäume stürzen auf Stromleitung

Die Polizei musste am Montag die Donnerstraße vorübergehend sperren. Umgestürzte Bäume drohten eine Stromleitung zu beschädigen.

Die Donnerstraße musste am Montag kurzzeitig gesperrt werden: Wie die Kreispolizei berichtet, waren in dem Bereich drei Tannen umgestürzt, eine davon lehnte an einer Stromleitung. Ab 10.45 Uhr war die Durchfahrt Richtung Nordrather Straße nicht mehr möglich, auch Richtung Langenberg ging nichts mehr. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke und der Technischen Betriebe vor Ort. Um die Bäume endgültig beseitigen zu können, musste zunächst die Stromleitung abgelassen werden. "Einen Stromausfall hat es aber nicht gegeben", sagte eine Sprecherin der Stadtwerke Velbert. Für die Polizei endete der Einsatz um 12.20 Uhr.