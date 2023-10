Velbert: Kupferdiebe nach Einbruch auf der Flucht

Langenberg. Fast hätte die Polizei nahe Velbert zwei mutmaßliche Kupferdiebe gefasst. Der Einsatz nach Einbruch in Langenberg war aber nicht ganz erfolglos.

Fast, ja fast hätte die Polizei am Dienstagmorgen zwei mutmaßliche Kupferdiebe geschnappt. Das Pärchen jedoch entkam den Beamten – allerdings ohne Beute.

Und das war passiert: In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. Oktober), gegen 2 Uhr, alarmierte ein Sicherheitsmitarbeiter einer Langenberger Firma die Polizei: Er hatte so eben beobachtet, wie Unbekannte auf dem Gelände am Ziegeleiweg mehrere Rollen Kupfer in einen weißen Transporter luden und anschließend flüchteten. Gesamtgewicht der Beute: rund 1,3 Tonnen.

Die Polizei rückte sofort an, die Täter waren jedoch längst über alle Berge. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren sie auf das Gelände gelangt, indem sie einen Zaun aufschnitten und sich so Zutritt verschafften.

Pärchen flüchtet vor der Autobahnpolizei

Mehrere Kupferrollen haben Diebe aus einer Firma in Velbert-Langenberg gestohlen. Die Polizei hat die mutmaßliche Beute aber schon sichergestellt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Doch bereits am folgenden Morgen schien das Glück den Ermittlern hold zu sein: Die Autobahnpolizei wollte gegen 10.50 Uhr auf der A3 in Ratingen einen verdächtigen weißen Transporter kontrollieren. Die Beamten gaben dem Fahrer das Signal, anzuhalten.

Das tat der auch. Als der Ford Transit jedoch stoppte, floh der Fahrer gemeinsam mit einer Frau zu Fuß vor der Polizei – die laut Einsatzbericht „das Duo leider erneut nicht fassen konnte“. Allerdings entdeckten die Beamten auf der Ladefläche des Transits mehrere Kupferrollen, die mutmaßlich aus dem Einbruch aus Langenberg stammen.

Personenbeschreibung liegt vor

Zu den Tatverdächtigen gibt es jeweils Personenbeschreibungen: Der Fahrer des weißen Transits ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat kurze, schwarze Haare, einen Vollbart und ein „südländisches Erscheinungsbild“. Der Wachmann der Firma beschreibt die Eindringlinge wie folgt: eine Person war komplett schwarz gekleidet, die zweite Person mit einer blauen Mütze, schwarzem Tuch, einer bläulichen Jacke und einer schwarzen Hose.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

