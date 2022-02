Velbert: Künstlerin mit einer Zunge, wie eine Reitpeitsche

Nessie Tausendschön ist in Velbert-Langenberg gemeinsam mit dem Musiker William Mackenzie aufgetreten.

Velbert-Langenberg. Nessi Tausendschön blickt bei Alldiekunst in Velbert-Langenberg Erfahrung und Repertoire von gut 30 Jahren zurück: Operation goldene Nase.

Die Programmbeschreibung von Alldiekunst bringt es auf den Punkt: „Elegantes, kluges und schönes Hadern mit den großen, aber auch mit den kleinen Themen des Lebens. Scheitern als Schanze, Erfolg durch Zufall, Glück als Resultat kontinuierlichen Strebens nach Erkenntnis.“ Nessi Tausendschön, gebürtig Annette Maria Marx, jongliert kunstvoll mit Worten, ist spontan und eloquent, gibt fast alles auswendig zum Besten und schlüpft, die Stimme gut angepasst, in verschiedene Rollen. Dabei greift sie auf Erfahrung und Repertoire von gut 30 Jahren zurück, nicht umsonst nennt sich das aktuelle Stück „30 Jahre Zenit“ mit dem Untertitel „Operation goldene Nase“.

Sich selbst auf die Schippe nehmend formuliert sie es so: „Mondän kultiviertes Schabrackentum, geschmeidige Groß- und Kleinkunst, Verblüffungstanz, melancholische Zerknirschungslyrik und schöne Musik.“ Eine Zunge, wie eine Reitpeitsche und als Sängerin eine Stimme, wie ein Engel. Zuschauer Werner Lutscheidt findet: „Sie deckt ein breites Spektrum an Lebenssituationen ab, die sie auf ihre Art kommentiert. Schwungvoll, gesanglich interessant, auch mit der Begleitmusik beeindruckend.“

Nessi brachte den Musiker William Mackenzie mit nach Velbert-Langenberg

Begleitmusik in Form des Kanadiers William Mackenzie, der bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt und performt, an diesem Abend mit Gitarre, Bass und elektronischem Schlagzeug, gesteuert über die Füße. Der Künstler gibt auch eine kunstvolle Jongliereinlage mit Messern zum Besten. Nessi freut sich, zum dritten Mal vor Ort zu sein und es sei nun auch die dritte Verschiebung des Auftritts.

NessiTausendschön blickte zurück auf 30 Jahre auf der Bühne. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Über die „wunderbare Welt der Amnesie“

Das Publikum sei sexy, denn es hätte Hunger nach Musik, Theater und Licht und sei da. Die gelernte Gärtnerin spricht vor dem ersten Lied „Die wunderbare Welt der Amnesie“ Englisch bewusst mit übertrieben starkem deutschen Akzent und kassiert prompt Publikumslacher. Dann singt sie lieblich: „Ich hab’ ziemlich viel Probleme, aber ich krieg das schon hin. Ich will nicht, dass der Schmerz kommt, darum denk ich nicht nach, halt die Gefühle in Schach, das ist die wunderbare Welt der Amnesie.“

Die Zuschauer werden mit eingebunden

Sie bindet die Zuschauer ein, sie sollen mit „ho“ einstimmen, zweistimmig. Und erklärt: „Sie können froh sein, dass ich keinen Ausdruckstanz mache. Kein akustischer Honig.“ Kunst komme von können nicht wollen, sonst hieße es ja Wonst. Viele Eltern würden tatsächlich immer noch wollen, dass ihre Kinder alles mal besser haben. Noch besser? Sie sollen mindestens alle Rechtsanwälte oder Ingenieurin werden. Warum lange nicht Fußpflegerin oder Hebammerich? „Ich wollte immer Ärztin werden, aber meine Eltern haben mich gezwungen, Komikerin zu werden,“ ruft sie empört. Lustig sein vor fremden Menschen habe sie nie gewollt. „Sie haben fürs Lachen bezahlt, jetzt wollen sie es auch einsetzen,“ fährt sie fort.

Amüsierdame und Lustigkeitshure

Schöne Wortspiele, Geschichten, Sprüche mit guten Übergängen und gewählten Ausdrücken sowie Witze gibt sie souverän zum Besten: „Aus dem dunkelsten Tümpel der Exempel,“ leitet sie ein. „Sagt der Mann zur Frau: ‘Ich mache dich zur glücklichsten Frau der Welt, Geliebte.’ Antwortet sie: ‘Ich werde dich vermissen’.“ Natürlich wolle man lachen, gerade, wenn die Zeiten schwer seien. Sie sei nur eine Amüsierdame, eine Lustigkeitshure, Witzeprostituierte, Ulkkurtisane, Scherzkeksin, Fezdirne, Joke-Bitch, Juxnutte oder Gagschlampe.

Auch Melancholie hat Platz im Programm

Aber auch die Melancholie hätte ihren Platz in dieser Welt. Klimakrise. Wie wollen wir den Planeten retten, wenn wir uns nicht einschränken wollen? Sie würde gern mal wieder Mangel spüren, doch die Werbeindustrie hätte so viele Tricks. Sie singt: „Ich möchte darben, nichts haben... und die neuen Schuhe kauf ich mir postum.“ Am Ende flüstert sie: „Zu viel im Paradies, kommt, lasst es uns kostbar machen.“ Eine durch und durch abwechslungs- sowie facettenreiche Vorstellung. Das Publikum ist begeistert.

>>>Es geht weiter

Achim Peter, Vorsitzender des Vereins Kunsthaus Langenberg, freut sich, dass es wieder los geht: „Phantastisch, wir sind total happy vom Verein Kunsthaus Langenberg, zu dem Alldiekunst gehört. Es ist traumhaft.“ Er hofft, dass es ohne Unterbrechungen mit den Veranstaltungen auch zukünftig weitergeht.

Nessi Tausendschön ist deutsche Kabarettistin und Musikerin. Sie arbeitet auch als Moderatorin. Sie ist Gastgeberin beim WDR Kabarettfest, bei der Comedy Ladies Night in der Comedia in Köln und bei den „Platzhirschinnen“. Sie ist Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises und des Salzburger Stiers.