Wer Angehörige pflegt oder selbst Unterstützung benötigt, muss vor allem eins haben: Geduld. Und zwar nicht nur mit der Pflege selbst, sondern vor allem für den ganzen Papierkram, der dann anfällt. Unterstützung bietet da unter anderem der Bundesverband Rehabilitation (BDH) an, der auch im Kreis Mettmann einen Ableger hat.

Die Geschäftsstelle befindet sich in Velbert, in einem Raum der Bürgerstube an der Kolpingstraße. Hier stehen an jedem ersten Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr ehrenamtliche Helfer in einer Sprechstunde zur Verfügung – etwa die Vorsitzende des Kreisverbandes, Lieselotte Venn. Sie ist seit 2003 Mitglied im BDH, seit 2016 steht sie an der Spitze im Kreis.

Persönliche Erfahrung war gute Voraussetzung für das Amt

Sie organisieren die Arbeit des Kreisverbandes: Lieselotte Venn (l) und Marion Pippier. Foto: Sascha Döring

In dem Jahr stellte der damalige Vorsitzende sein Amt zur Verfügung. „Durch meine langjährige persönliche Erfahrung kann ich mich einbringen“, erzählt Lieselotte Venn, warum sie sich dann für den Vorstand zur Wahl stellte. „Allein durch die Pflege meiner Mutter bin ich auch persönlich gewachsen. Das passte einfach.“

Sie kümmert sich seit dem um die Beratung der Mitglieder, um den Kontakt zum Bundesverband und den Mitgliedern. Ihr zur Seite steht Marion Pippier. Sie ist zuständig für den Schriftverkehr, die Buchhaltung, „und Offizielles“, sagt die 2. Vorsitzende. „Wir teilen uns die Aufgaben, das funktioniert sehr gut.“

Kreisverband ist seit 2016 deutlich gewachsen

Seit dem Amtsantritt von Lieselotte Venn ist der Kreisverband Mettmann gewachsen – von etwa 50 auf jetzt rund 70 Mitglieder. Denn das ist eine kleine aber entscheidende Einschränkung: Um die volle Beratung und Unterstützung des BDH zu bekommen, muss man Mitglied im Verband sein.

„Eine erste Beratung gibt es aber kostenlos“, beruhigt Lieselotte Venn, schließlich müsse erst einmal abgeklärt werden, ob der BDH bei einem Anliegen überhaupt helfen könne. Wenn ja, empfehle sich die Mitgliedschaft, wirbt die 1. Vorsitzende. Die koste lediglich 60 Euro im Jahr, dafür gebe es aber umfangreiche Hilfe.

Verband stellt spezialisierte Anwälte

„Man muss auch nicht zwingend unmittelbar betroffen sein“, erläutert Liselotte Venn. „Manche kommen erst zu uns, wenn ein Problem schon aufgetaucht ist. Das kann manchmal schon zu spät sein.“ Sie rät: „Lieber frühzeitig zu uns kommen, bevor etwas Schlimmes passiert.“ Man habe seine Rechtsschutzversicherung ja auch nicht deshalb, weil ständig etwas passiert. „Sondern weil etwas passieren könnte“, sagt die erste Vorsitzende.

Neben der Beratung stehen dem BDH auch Anwälte zur Verfügung, die nur im sozialen Bereich tätig sind „und sich da hervorragend auskennen“, sagt Lieselotte Venn. Manch einer wende in der Erstberatung zwar ein, dass er ja rechtsschutzversichert sei. „Aber finden Sie mal privat einen Anwalt, der sich so spezialisiert hat, wie unsere.“ Diese Anwälte helfen dann etwa dabei, Anträge zu formulieren oder sie vertreten die Mitglieder in Rechtsangelegenheiten.

Werbung auf Veranstaltungen in der Schlossstadt

Um auch in der Schlossstadt bekannter zu werden, beteiligen sich die Berater des BDH auch an verschiedenen Veranstaltungen: „Wir waren bei der Seniorenmesse und der Ehrenamtsmeile dabei“, berichtet Lieselotte Venn. „Und auch wenn das noch nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, machen wir natürlich weiter.“

Velbert Beratung außerhalb der Sprechstunde Der Kreisverband Mettmann des BDH ist auch außerhalb der Sprechstunden erreichbar. „Das kriegen wir hin“, sagt die 1. Vorsitzende Lieselotte Venn. Die Wirtin der Bürgerstube, Blazenka Biester, sei sehr entgegenkommend, „Räume für vertrauliche Gespräche bekommen wir eigentlich immer.“ Einen Vorteil habe die Bürgerstube als Geschäftsstelle außerdem: „Die kennt jeder, die liegt zentral in Velbert und der ZOB ist auch nicht weit.“

So etwa am 10. Mai: Da beteiligt sich der Kreisverband an der Europameile in der Velberter Innenstadt. „Ich bin auch viel in Neviges“, berichtet die 1. Vorsitzende, „beim Kaffeetrinken bei der Awo.“ Auch da habe sie jede Menge Flyer auslegen und ein Plakat aufhängen dürfen. Dazu plant der BSH am 6. Juni einen Aktionstag.

Bedanken möchten sich Lieselotte Venn und Marion Pippier ganz besonders für die Unterstützung der Bürgerstube: „Wir haben einen Raum gesucht, der für uns frei zugängig und behindertengerecht erreichbar ist.“ Als kleiner Kreisverband reichten die finanziellen Mittel aber kaum, um sich irgendwo einzumieten. „Und so sind wir in der Bürgerstube gelandet. Und jeder der uns besucht, ist begeistert.“