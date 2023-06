Velbert: Kradfahrer im Hefel erwischt – 38 km/h zu schnell

Velbert. Die Polizei ist am Wochenende auf die Suche nach Temposündern gegangen. „Tagessieger“ war ein 55-jähriger Motorradfahrer in Velbert.

Bei bestem Motorradwetter hat die Polizei am Sonntag im Nordkreis gezielt das Tempo kontrolliert. Den fragwürdigen „Tagessieg“ in der Kategorie Motorrad sicherte sich ein 55-jähriger Fahrer einer Honda CB 750 auf der Straße „Hefel“ in Velbert. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde der Velberter mit 88 km/h gemessen. Damit kommen auf ihn ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister zu.

Zu schnell im BMW unterwegs

Der zweite fragwürdige Tagessieger in der Kategorie Auto ist ein 19-jähriger Mettmanner. Er steuerte seinen 3er BMW auf der L239 (Ratinger Landstraße) in Mettmann bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h mit gemessenen105 km/h. Da er sich noch in der Probezeit befindet, kommr auf ihn neben einem Punkt im Verkehrszentralregister und einem Bußgeld von 200 Euro noch eine Nachschulung zu.

35 Fahrzeuge kontrolliert

Im Rahmen der Aktion wurden insgesamt 35 Fahrzeuge kontrolliert, die das sommerliche Wetter für eine Spritztour genutzt hatten. Insgesamt stellten die Polizeibeamten dabei unter anderem neun Geschwindigkeitsübertretungen von Kradfahrern fest.

