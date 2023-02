Velbert: Kohlenstraße ist ab Montag wieder gesperrt

Langenberg. Die Bauarbeiten an der Kohlenstraße zwischen Velbert und Essen gehen ab Montag weiter. Dann ist die Straße wieder voll gesperrt.

Straßen NRW setzt ab Montag, 27. Februar, die Arbeiten an der Nierenhofer Straße/Kohlenstraße (L439) zwischen Essen-Kupferdreh und Velbert-Nierenhof fort. Deshalb ist die Straße ab dann nach der Winterpause erneut für den Durchgangsverkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten werden an der Stadtgrenze zwischen Hattingen und Velbert fortgesetzt. Zwischen Kressenberg und Grenzweg in Velbert werden unter anderem die alte Fahrbahn ausgebaut und ein Durchlass erneuert. Im Anschluss wird die Fahrbahndecke von der Winzermarkstraße in Hattingen bis Grenzweg in Velbert hergestellt. Die Fertigstellung dieser beiden Abschnitte dauert voraussichtlich bis in den Mai. Im Anschluss erneuert Straßen NRW noch die Fahrbahn der L439 in Velbert bis zur Bonsfelder Straße sowie im Essener Stadtgebiet zwischen Eisenhammerweg und Kupferdreher Straße.

Die Arbeiten an dem insgesamt vier Kilometer langen Abschnitt der Nierenhofer Straße und der Kohlenstraße begannen im November 2021 in Essen. Der erste Bauabschnitt zwischen Voßnacker Weg und Eisenhammerweg wurde im Mai 2022 fertiggestellt. Im zweiten Bauabschnitt wurde die Landesstraße bereits zwischen Dattenberg/Voßnacker Weg in Essen und Winzermarkstraße in Hattingen erneuert.

