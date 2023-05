Velbert: Kita Kastanienallee hat eine besondere Tankstelle

Die Schlüsselregion zieht Bilanz: Beim Aktionstag haben 40 Firmen 74 Projekte verwirklicht. Eines davon war die ganz besondere Tankstelle.

Velbert. Großer Erfolg: Beim Aktionstag der Schlüsselregion e.V. sind 74 Projekte in 45 Velberter und Heiligenhauser Einrichtungen umgesetzt worden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Firmen engagierten sich an diesem Tag und bauten Hochbeete, reparierten Fahrräder, strichen Wände und bereinigten Schulhöfe von Moos und Unkraut. Bei der After-Work-Party in der Vorburg von Schloss Hardenberg ließen die fleißigen Helfer den Tag gemeinsam ausklingen.

Ein Kind nach dem nächsten steigt voller Begeisterung auf das neue Energie-Erlebnis-Rad der Kita Lummerland und bestaunt, wie rein durch Muskelkraft eine kleine Eisenbahn angetrieben wird. Gebaut wurde die Vorrichtung extra für den Aktionstag der Schlüsselregion von Beschäftigten der Firma BKS. „Wir wollen das Rad gar nicht mehr hergeben“, berichtet Ralf Weidtmann mit einem Zwinkern. „Wir wussten sofort, das wird unser Projekt. Über zwei Monate haben wir jeden Tag daran gearbeitet. Das war eine tolle Aufgabe für unsere Azubis in unserer Lehrwerkstatt. Und jetzt freuen wir uns riesig, wie gut das Fahrrad von den Kindern angenommen wird.“

45 Einrichtungen in Velbert und Umgebung wurden bedacht

Und auch die Kita-Leitung ist mehr als zufrieden: „Ich bin richtig begeistert, wie toll das Rad funktioniert. Als Faire Kita beschäftigen wir uns aktuell viel mit dem Thema Energie und es ist super, dass wir das jetzt so anschaulich und mit so viel Spaß den Kindern näherbringen können“, freut sich Sandra Hein.

Das ist nur eins der insgesamt 74 Projekte, die am Aktionstag der Schlüsselregion e.V. in 45 Kitas, Schulen, Seniorenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung umgesetzt wurden. Dazu haben 40 Firmen aus Velbert und Heiligenhaus Beschäftigte freigestellt. Organisiert wurde der Aktionstag vom Unternehmensverband Schlüsselregion e.V.

Waschanlage aus Altholz-Paletten

In der Kita Kastanienallee ist derweil eine Tankstelle der ganz besonderen Art eingezogen: Bobby Cars, Bagger und auch Laufräder können hier frisch getankt werden. Gebaut hat die Tankstelle Khalid Ben Chaib, der bei Witte Automotive als Prototypenbauer arbeitet. Bei der Kita Kastanienallee war er mit seinem Team im Einsatz: Für den Aktionstag der Schlüsselregion haben sie aus Altholz-Paletten eine Waschanlage und eine Tankstelle für die Kita-Fahrzeuge gebaut – Zapfpistole aus dem 3D-Drucker inklusive.

Die Kinder des Waldorfkindergartens Langenberg bestaunen, wie ein neuer, 40 Meter langer Zaun von Beschäftigten der Tischlerei Hetzel aufgebaut wird und im Johanniterheim in Velbert unterhalten sich die Bewohnerinnen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Artur Küpper über ihre Puppen aus der Kindheit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert