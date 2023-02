Velbert: Kinderprinzessin trifft Abgeordneten im Landtag

Velbert/Düsseldorf. Der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer hatte Velberts Kinderprinzessin Marie I. und ihren Hofstaat in den Landtag nach Düsseldorf eingeladen.

Karneval und Politik liegen gar nicht so weit auseinander, findet der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer, der nun die Velberter Kinderprinzessin Marie I. in den Landtag eingeladen hatte.

Und weil eine echte Prinzessin natürlich nicht ohne Hofstaat in die Landeshauptstadt reist, waren ihre vier Hofdamen, Standartenträger Kevin Scarteddu, Hofmarschallin Sabrina Jaite und die Eltern Melanie und Karsten Schulz mit von der Partie. Dementsprechend ging es auch nicht per Pferdekutsche, sondern im Prinzessinnen-Transporter über die Autobahn nach Düsseldorf.

Nach einer Stärkung besichtigte die Delegation aus Velbert den Landtag

Zu Beginn des Besuches konnten sich Kinderprinzessin Marie die I. und ihr Gefolge in einem bunt dekorierten Sitzungsraum nahe Sträßers Büro mit Knabbersachen und Getränken stärken. Anschließend begleitete der Abgeordnete die Kindertollitäten durch das Landtagsgebäude: die Besuchertribüne des Plenarsaals, den Fraktionssitzungssaal, einige Ausschussräumlichkeiten und viele mehr.

Das haben laut Sträßer Karneval und Politik gemeinsam

Dabei informierte er über die Arbeit des Parlamentes. „Karneval, Politik und Demokratie liegen gar nicht so weit auseinander. Politik macht nur nicht immer so viel Spaß. Unter vielem anderen aber, ist diese jecke Zeit eine schöne Möglichkeit, Demokratie zu erleben. So wird durch Reden, Darstellungen und Lieder die Vielfalt und auch Meinungsvielfalt der Menschen dargestellt. Das ist ein tolles und wichtiges Zeichen für eine funktionierende Demokratie“, so Sträßer.

Großes Lob für die Kinderprinzessin

Sträßer lobte und bedankte sich bei Marie und ihrem Gefolge für ihr Engagement sowie den Mut, Verantwortung für ein Amt zu übernehmen. „Sowohl in der Brauchtumspflege als auch in der Politik sind wir auf das Engagement junger Menschen angewiesen. Die junge Generation ist unsere Zukunft und muss deshalb an deren Gestaltung beteiligt werden“, so der örtliche Abgeordnete.

