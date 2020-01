Velbert: Kinderhospizdienst Bergisch Land eröffnet Standort

Der Velberter Standort des Kinder- und Jugendhospizdienstes Bergisch Land an der Bahnhofstraße 21 ist eröffnet – von nun an können dort Kontaktgespräche und Schulungen stattfinden, es ist Raum für Seminare und Austausch von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Zur Eröffnung kamen Vertreter aus Politik, Verwaltung und Schulen zu einer Feierstunde zusammen, die von Caritasdirektor Dr. Christoph Humburg eröffnet wurde: „Der Kinder- und Jugendhospizdienst lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Der Caritasverband Wuppertal/Solingen kümmert sich seit 13 Jahren auch um das Bergische und Niederbergische Land und wir freuen uns, diese Arbeit jetzt hier in Velbert weiterentwickeln zu können“.

Zur Zeit werden 38 Familien betreut

Hospizbegleiterin Sabine Neuhaus (r.) berichtete von ihrer Arbeit. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Bürgermeister Dirk Lukrafka richtete ein kurzes, sehr emotionales Grußwort an die Verantwortlichen und äußerte seinen Respekt für die schwierige Arbeit: „Damit umzugehen, dass Kinder und Jugendliche schwer krank oder todkrank sind, ist schwierig, auch für die betroffenen Familien.“ Heike Breitbrück, Leiterin der Hospizdienste beim Caritasverband Wuppertal Solingen, berichtete über die konkrete Arbeit vor Ort.

„Im letzten Jahr haben wir im Bergischen Land 55 Familien betreut, zur Zeit sind es 38. Das ist schon eine Nummer, es herrscht ein echter Bedarf.“ Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind teils über viele Jahre in einer Familie, möglich ist die Unterstützung ab der Diagnosestellung – „wir richten uns nach dem, was die Familien brauchen, sei es ein offenes Ohr, eine zeitweilige Betreuung des kranken Kindes oder von Geschwisterkindern.“

„Ich bin einfach nur da“

Ganz konkret von dieser Arbeit berichten konnte Susanne Neuhaus, die seit 2016 in einer Familie als Ehrenamtlerin tätig ist und mit viel Wärme erzählte, was sie dort tut. „Der Junge ist jetzt fast 16, ich lese ihm viel vor und erzähle alles mögliche. Reden kann er nicht, aber sein Lachen erhellt mir jeden einzelnen Freitag.“ Auch Gespräche mit der Mutter gehören zu ihrem Tun, ebenso Arm- und Beinmassagen bei dem jungen Mann.

Velbert Andere Hilfen vor Ort Weitere Informationen zum Thema Hospizbegleiterkurse gibt es unter 0202 389036317 oder auf www.caritas-wsg.de. Viele andere Hilfen vor Ort laufen über den Caritasverband im Kreis Mettmann, zum Beispiel die Migrationsberatung, der Familien unterstützende Dienst oder der Tagestreff für Wohnungslose. Informationen zu diesen Angeboten gibt es auf https://caritas.erzbistum-koeln.de/mettmann-cv/wir_ueber_uns/caritas_vor_ort/velbert/.

„Das ist, damit er seinen Körper besser spüren kann, dann ist er ganz tiefenentspannt. Ich gehe mit einem offenen Herzen in die Familie und nehme die Situation, wie sie ist. Ich bin einfach nur da.“ Hilfen wie diese sind jedoch nicht zu unterschätzen: „Oft sind die Ehrenamtler die einzigen, die in die Familien kommen und nichts mit medizinischer Versorgung zu tun haben“, berichtete Breitbrück.

Informationsabend am 6. Februar

Ein neuer Hospizbegleiterkurs für Menschen, die sich vorstellen können ebenfalls in betroffene Familien zu gehen, startet am Mittwoch, 26. Februar. Vorab findet eine Informationsveranstaltung am Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr in der Bahnhofstraße 12 statt. „Dort erfahren die Interessierten, was sie im Hospizbegleiterkurs erwartet. Der dauert bis Juli. Kommunikation ist dort ein großes Thema, genauso wie basale Stimulation von Kindern und Jugendlichen. Außerdem gibt es einen Praxisteil, in dem Teilnehmer zum Beispiel erfahren, wie man mit einem Rollstuhl umgeht und auch selbst einmal darin Platz nehmen“, so Breitbrück.

In der Bahnhofstraße hat der Ambulante Kinderhospizdienst jetzt eine eigene Geschäftsstelle. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch Trauer wird ein Thema sein

Der Umgang mit Trauer ist natürlich auch ein Thema, allein gelassen werden die Ehrenamtler zu keiner Zeit. Ebenjene Trauer steht aber gar nicht unbedingt im Vordergrund, wie Susanne Neuhaus berichtet: „Ich schaue, was jetzt möglich ist und wie ich helfen kann. Natürlich ist mir die Familie ans Herz gewachsen, aber es nützt ja nichts, nur an die Zukunft zu denken“.