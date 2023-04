Velbert: Kinderfest und Trödelmarkt am 1. Mai

Auf dem Kinderfest in Velbert-Neviges gibt es viel zu erleben: Unter anderem grillen die Pfadfinder Stockbrot am Lagerfeuer.

Neviges. Großes Kinderfest am Schloss, Trödelmeile in der Fußgängerzone, Frühlingskonzert: In Velbert-Neviges können Familien am 1. Mai viel erleben.

Am 1. Mai ist jede Menge los in Velbert-Neviges – besonders Familien können sich da auf ein volles Programm freuen. Auf der Wiese vor Schloss Hardenberg steigt von 12 bis 17 Uhr das große Kinderfest des Stadtjugendringes: Insgesamt 23 Vereine sind mit allen möglichen Aktionen vertreten, rund 150 Ehrenamtliche bereiten den kleinen Besucherinnen und Besuchern einen tollen Tag. Die Spielkarte kostet vier Euro, damit kann man sich den ganzen Tag an allen Stationen austoben. Geschwisterkinder zahlen drei Euro für die Spielkarte.

Pfadfinder in Velbert grillen Stockbrot

Raphael Greshake, erster Vorsitzender des Stadtjugendringes, hofft natürlich auf gutes Wetter. Zum Programm: Die Pfadfinder grillen Stockbrot am Lagerfeuer, die Jugendfeuerwehr ist mit ihrem Auto da, hier können sich die Kinder mit Wasser bespritzen. Der CVJM organisiert seinen „Lebend-Kicker“, der Rhythmus-Chor macht mit, das THW und die DLRG – um nur einige zu nennen. Es gibt unter anderem einen zweiten Sprinbungeeturm, so Raphael Greshake, und viele andere Sachen zum Toben. Aber auch, wer es ruhiger mag, findet auf dem Kinderfest etwas Passendes. Natürlich gibt’s auch Kaffee und Kuchen und so manches Herzhaftes.

Trödeln in der Fußgängerzone

Knallvoll war die Fußgängerzone bei der letzten Trödelmeile am 1. Mai 2022. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Während sich der Nachwuchs auf der Schloss-Wiese amüsiert, können die Eltern am 1. Mai nach Lust und Laune nach alten Schätzchen stöbern. Ab 8 Uhr ist auf der Fußgängerzone Elberfelder Straße Trödelmeile, veranstaltet von der Werbegemeinschaft Neviges. Ob Bücher, Porzellan, alte Puppen und Teddys – hier gibt’s viel zu sehen und zu kaufen.

Frühlingskonzert bei „Seidl“

Traditionell am 1. Mai lädt das Fanfarencorps Neviges ab 11 Uhr zum Frühlingskonzert ein, wie immer auf dem Hof des Restaurants Parkhaus Seidl, Bernsaustraße 35. Und nicht zu vergessen: Im Mariendom eröffnet Weihbischof Dominikus Schwaderlapp um 11.30 mit einem Pontifikalamt die Wallfahrts-Saison.

