Velbert: Kind bei Unfall in Bonsfeld schwer verletzt

Am Sonntag, 26. Februar, ist es in Velbert-Bonsfeld zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 13-jähriger Junge so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen: Gegen 13.50 Uhr war eine 54-jährige Velberterin laut Polizeibericht mit ihrem Jeep auf der Bonsfelder Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 lief nach ersten Erkenntnissen plötzlich ein Kind aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn.

Laut Zeugen lief der Junge in Velbert-Bonsfeld einem Ball hinterher

Der 13-Jährige rannte Zeugenangaben zufolge einem Ball hinterher. Die 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Der 13-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

