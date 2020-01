Brand in Gartenlaube Velbert: Kein Fremdverschulden bei Brand in Gartenlaube

Velbert. Bei einem Feuer ist der Besitzer eines Gartenhäuschens umgekommen. Möglicherweise löste eine Zigarette oder Kerze den Brand aus

Brandermittler schließen Fremdverschulden beim Ausbruch des tödlichen Feuers in einer Kleingartenanlage Martin-Luther-Straße/In den Fliethen aus. Bei dem Brand war ein Mann ums Leben gekommen.

Die Obduktion, die am Mittwoch durchgeführt wurde brachte nun Klarheit, dass es sich bei dem Brandopfer mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 70-jährigen Pächter der Gartenlaube handelt. Nach Angaben von Zeugen hat der Rentner aus Wülfrath bereits in der Vergangenheit immer wieder in seiner Laube übernachtet – so wohl auch am Abend des Brandes. Die aktuellen Untersuchungen der Gerichtsmedizin ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des 70-Jährigen.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen am beschlagnahmten Brandort in Velbert-Mitte führten parallel zu dem Ergebnis, dass das Feuer am Montagabend von einer nicht mehr genauer zu verifizierenden Quelle verursacht wurde, bei der es sich aber beispielsweise um eine brennende Kerze oder eine andere offene Flamme oder Glut gehandelt haben könnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden an diesem tödlichen Unglücksfall wurden auch hier nicht ermittelt.