Velbert: Kabarettist nimmt die Bahn und mehr aufs Korn

Neviges. Ein wenig Ostalgie aus Sachsen und Seitenhiebe gegen die aktuelle Politik: Kabarettist Steffen Lutz Matkowitz nimmt kein Blatt vor den Mund.

Ostalgie im Nostalgiecafé. Steffen Lutz Matkowitz, Begründer des Leipziger Brettl, lebt zwar seit 1986 in Mettmann, hat seine Liebe zu seiner Heimat Sachsen jedoch nie verloren. Im Nostalgie-Café an der Klosterstraße nahm er seine Zuhörer mit auf eine Reise in seine alte Heimat und auch quer durchs Zeitgeschehen. Sein politisch-satirisches Solo-Kabarett, kombiniert mit viel Rhythmus und abgespielten Melodien vom Keyboard, kommt frei Schnauze und polemisch daher. Sächselnd, natürlich. Und die Sachsen, so Matkowitz, finde man interessanterweise überall. Tatsächlich bemerkt Zuhörer Rainer Huss nach der Satire: „War sehr gut. Ich komme aus der Nähe von Leipzig, Lützen.“ Simone Gundlach schießt sich lachend an: „Bis auf den Gesang hat’s mir gut gefallen.“

Programm startet mit Rap

Und mit diesem, als Rapp, beginnt der Kabarettist sein Programm mit abgehakten Wiederholungen: „In Wuppertal am Bahnhof, der ICE, der kommt jetzt an. Die Türen gehen auf, die Jugend steigt nun ein, ganz cool. Wir haben schon Verspätung.“ Die Musik untermalt immer wieder zwischendurch und bringt Abwechslung. Matkowitz fuhr viel mit der Bahn umher und pendelte mindestens 25 Jahre zwischen Mettmann und Leipzig. Ganz klar, dass die Bahn in seinem Programm gebührend auf die Schippe genommen wird.

Goethe und die Sachsen

Applaus für die „Freche Schnauze“, so der Name des Programms: Dem Publikum gefiel der kurzweilige Nachmittag im Nostalgie-Café mit Kabarettist Steffen Lutz Matkowitz. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Publikum amüsiert sich bei Kaffee und Kuchen, überall hängen Requisiten und Bilder aus vergangener Zeit. An der Decke im Stuck ein gläserner Leuchter, die Wand in kräftigem Rot gehalten. Kerzen auf dem Tisch. Ja, der Sachse. Eigentlich, so Matkowitz, hieße Sachs das Kurzschwert. Sächsisch sei der einzige humanistische Dialekt der Welt. Denn man kämpfe nicht, sondern „gämpfe“. Und dabei stöße man daneben und bliebe am Leben. Leipzschsch würde man in Leipzig sagen. „Das üben wir heute,“ läutet der gebürtige Leipziger sein nächstes Lied ein. „Wir Leipziger Sachsen zischen gern. Jetzt alle ‘Leipszschschschs’. Die Leipzsch fröhlich Zischkultur...“ Leichte Musik im Hintergrund. Der studierte Kulturwissenschaftler betont: „Goethe war sehr viel in Leipzig, das war sein Lieblingsdialekt.“

Kleine Kaffeegeschichte

Berufsverbot in der DDR Steffen Lutz Matkowitz gründete 1979 das „Kabarett Leipziger Brettl“. Aufgrund seines regime-feindlichen Programms bekam er 1983 Berufsverbot, 1986 die Ausreise nach Westdeutschland. Seitdem lebt der Kabarettist in Mettmann. Nach der Wende wird sein „Leipziger Brettl“ im Jahr 1995 wieder eröffnet. Jahrelang pendelte der Künstler zwischen Mettmann und Leipzig. Doch seine Bühne hat die Corona-Krise nicht überlebt. Seitdem zeigt Matkowitz sein Programm auf Bühnen bundesweit.

Auch Witze macht der 69-Jährige. Jemand sammelte Pferdemist, kippt es auf die Erdbeeren. „Sehen Sie, es muss nicht immer Schlagsahne sein.“ Publikumslacher. Auch liebe der Sachse Kaffee. Wie sei dieser denn nach Sachsen gekommen? Das Publikum erfreut sich an einer an den Haaren herbeigezogenen Geschichte über Kaiser Rotbart und Kämpfe, einem abgeschlagenen Turban mit Kaffeebohnen drin und gekochtem Wasser in der Nähe, das sich übergieße. Er reimt: „Nun musst du mir auch verraten, wo lernt man solche Heldentaten? Wir nenn’s ganz einfach weit und breit die sächsische Gemütlichkeit.“ Ein Kaffeehuldigungslied erklärt: „Und mach’ die Brühe nicht so dünn, wir woll’n doch richtige Sachsen sinn.“ Und weiter: „Ditschen rein, runter.“ (Auf Obersächsisch bedeutet ‘ditschen’ Gebäck in essbare Flüssigkeiten oder Getränke wie Soße, Kaffee, oder Milch tunken.)

Seitenhiebe für die Politik

Als „Pimp“ sei er zu seiner Oma gerannt, erzählt Steffen Lutz Matkowitz, und schwelgt in Nostalgie: 15 Pfennig Kurzstrecke. Die Messestadt Leipzig im Jahr 1927, das waren 41 Postämter und 2.500 Gesangsvereine. Bisweilen gestikuliert er dramatisch. Tante Lisbeth durfte damals nach San Francisco fahren. Er drängelte: „Schreib alles auf, ich muss alles wissen. Was zieh’n die an, wie reden die? Wie ist der Haarschnitt?“ Und dann: „Sagt meine Lisbeth zu mir: ,Erstmal Kaffee trinken. Überall sind die Sachsen, auch in San Francisco.“ Das Gehalt der Politiker, respektive für die Präsidentin für ‘Brot für die Welt’, kommt ebenfalls nicht zu kurz an diesem Nachmittag. Genauso wenig wie deutsche Verordnungen oder Aktionen: „950 Millionen Euro überweisen wir an die Diktatur Istanbul.“ Am deutschen Wesen solle die Welt genesen? Deutschland sei der zweitgrößte Waffenlieferant für Saudi Arabien. Und natürlich ist auch die aktuelle politische Lage in Deutschland ein Thema, das sich Steffen Lutz Matkowitz nicht entgehen lässt.: Welch ein Chaos bei der Wahl in Berlin... Er findet: „Wenn geistige Tiefflieger im Bundestag sitzen, ist das ein Ergebnis eures politischen Desinteresses.“