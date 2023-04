Velbert: Kabarett und Party-Messe in der Vorburg

Der Kabarettist Martin Zingsheim ist am 27. April zu Gast in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges,

Neviges. Gefeiert wird immer – wie das am besten geht, zeigen die Aussteller auf der Messe „Celebrate“ in Velbert-Neviges. Außerdem gibt’s noch Kabarett.

Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag – gefeiert wird gerne und viel. Die dazu passende Messe gibt es an diesem Sonntag, 23. April, von 11 bis 17 Uhr in der Vorburg von Schloss Hardenberg. „Celebrate – Die Messe rund um Feiern in Velbert“ steht an. Info auf www.celebrate-messe.de, der Eintritt ist kostenlos.

Mit seinem aktuellen Programm „aber bitte mit ohne“ ist der Kabarettist Martin Zingsheim am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr in der Vorburg. Karten kosten sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf 15 Euro (6 Euro ermäßigt) – Vorverkauf u. a. über www.neanderticket.de.

Musikalisch wird es am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Vorburg: Lucy van Kuhl und die „Es-Chord-Band“ sind mit „Alles auf Liebe“ unterwegs. Und es geht um nichts als die Liebe. Karten kosten sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf 15 Euro (ermäßigt 6 Euro). Vorverkauf: www.neanderticket.de.

