Velbert: Kabarett, Joe Cocker und eine Lesung bei Alldie

Barbara Ruscher ist am Freitag, 24. März, zu Gast im Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg.

Langenberg. „Mutter ist die Bestie“ behauptet die Kabarettistin Barbara Ruscher im Alldiekunst-Haus. Außerdem gibt’s Musik von Joe Cocker und eine Lesung.

„Mutter ist die Bestie“ behauptet Barbara Ruscher am Freitag, 24. März, ab 19.30 Uhr im Alldiekunst-Haus an der Wiemerstraße 3. Satirisch, bissig und charmant knöpft sich die alleinerziehende Mutter die brennenden Themen unserer Zeit vor: Ist man der Typ „Earth, Wind and Eier“ mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder, sobald sie vorm Wohnhaus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an und wo sind die Grenzen? Die Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro (22 Euro ermäßigt) sowie an der Abendkasse je drei Euro mehr. Die Karten gibt es unter anderem auf www.neanderticket.de.

Joe-Cocker-Tribute nah am Original

Die Stimme – markant, der Auftritt– exzentrisch-eigenwillig, die Songs– große Hits, weltweit, der Mann –Joe Cocker, leider viel zu früh verstorben vor inzwischen acht Jahren. Aber es gibt da einen, der ist ziemlich nah dran am Original: Wolfgang Sponholz alias Joe Spoonwood hat sich eine achtköpfige Band zusammengestellt und tourt als Joe-Cocker-Tribut durch die Republik. Am 25. März steht er in Langenberg auf der Bühne: ab 19.30 Uhr im Alldiekunst-Haus. Karten kosten im Vorverkauf 30 Euro, ermäßigt 27 Euro, an der Abendkasse jeweils drei Euro mehr. Erhältlich sind die Karten unter anderem auf www.neanderticket.de.

Die Moderatorin Steffi Neu liest am 30. März bei Alldiekunst in Langenberg aus ihrem aktuellen Buch. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Steffi Neu ist vielen als WDR-Moderatorin bekannt: Am Donnerstag, 30. März, liest sie bei Alldiekunst auf Einladung von Peter Kape aus ihrem Buch „Meine Mutmacher“. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten kosten 18 Euro und sind unter anderem in der Buchhandlung Kape oder auf www.neanderticket.de erhältlich. In diesem Buch erzählt Steffi Neu von ihren Mutmachern, von Begegnungen, die sie besonders beeindruckt haben. Es sind Geschichten von Menschen, die gegen alle Widerstände Dinge bewegt haben, ihren eigenen Weg durch schwere Lebensphasen gegangen sind.

Bei Robert Griess knallt es

Einen Tag später knallt es bei Alldie: Robert Griess ist mit seinem Programm „Hauptsache, es knallt!“ am Freitag, 31. März, ab 19.30 Uhr zu Gast. Die Nachrichtenlage bewegt sich zwischen echten Schlagzeilen, täglichen Trump-Zeilen und Fake-News. Das Motto der Handelnden lautet: „Hauptsache, es knallt!“ Im neuen Programm des Kölner Kabarettisten knallt es auch – und wie: Pointen, Gags und aberwitzige Szenen. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro (ermäßigt 17 Euro), an der Abendkasse je drei Euro mehr und sind unter anderem erhältlich auf www.neanderticket.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert