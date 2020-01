Velbert. In Velbert hat Smoljanovic eine seltene Biotonne gefunden. Nun hofft er in der Schlossstadt das nächste Objekt seiner Begierde zu finden.

Velbert: Junger Sammler sucht nun grüne Groß-Mülltonne

Es hat geklappt und Alexander Smoljanovic ist glücklich. Der Sammler von Mülltonnen hat von einem Velberter eine fast neuwertige braune 120-Liter-Biotonne mit den Luftlöchern an der Seite bekommen, die er bereits lange gesucht hatte.

„Ohne die Unterstützung der WAZ Velbert wäre dies nie möglich gewesen. Vielen lieben Dank“, schreibt er. Und wie Sammler so sind, hat er gleich ein neues Objekt der Begierde. „Ich habe nicht vermutet, dass es in Velbert sogar einen weiteren Behälter gibt den ich suche. Es wäre ein grüner 770-Liter-Müllbehälter von SULO,“, sagt der 20-jährige Sammler. Die große Besonderheit sei der kurze Fertigungszeitraum von 2002-2004. In den Lagerhallen von SULO waren keine Reste mehr da.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Deutschlandweite Gesuche

Ursprünglich habe er deutschlandweit Gesuche erstellt. „Jetzt Tage habe ich durch einen anonymen Anruf einer Dame den entscheidenden Hinweis erhalten, dass es in Velbert für Gewerbeabfälle exakt diesen 770l Müllbehälter in grün gibt“, so Alexander Smoljanovic. Der Austausch bzw. die Beschaffung von einem gleichwertigen Ersatz und die Abholung wären für ihn. Wer also eine solche Tonne hat, sollte sich mit Alexander Smoljanovic in Verbindung setzen: 0171 8005494.

Insgesamt hat der junge Mann bereits 80 große Tonnen und 300 kleine in seiner Sammlung.