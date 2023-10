Velbert: Junge Frau im sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Velbert. Eine junge Frau aus Heiligenhaus ist auf der Fahrt von Velbert nach Essen im Bus von einem Mann sexuell belästigt worden. Das ist passiert.

Ein Unbekannter soll einer jungen Frau am Mittwochmorgen (4. Oktober) in einem Bus von Velbert nach Essen begrapscht haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Die 22-jährige Heiligenhauserin hat sich am Morgen in der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof gemeldet und angegeben, dass sie zuvor sexuell belästigt worden sei. Die Deutsche sei in Velbert am Zentralen Omnibusbahnhof in die Linie SB19 gestiegen. Auf dem freien Sitzplatz neben ihr habe sich ein Unbekannter gesetzt.

Mit dem Bus in Velbert gestartet

Als der Bus dann losfuhr, soll der Mann ihr an den Oberschenkel gefasst und diesen gestreichelt haben. Daraufhin habe die junge Frau aus Heiligenhaus die Hand weggestoßen. Der Tatverdächtige soll sie dann jedoch erneut begrapscht haben, woraufhin diese einen anderen Sitzplatz aufsuchte. Beim Ausstieg im Hauptbahnhof Essen sei sie dem Unbekannten zunächst gefolgt, um eine Bildaufnahme von ihm zu fertigen. Anschließend suchte sie die Bundespolizei auf.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 4. Oktober zwischen 10.10 Uhr und 10.40 Uhr im Bus SB19 von Velbert nach Essen aufgehalten hat. Der Mann soll eine schwarze Jacke mit einer Camouflage-Applikation auf dem Rücken, sowie eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe getragen haben. Er soll ca. 30 Jahre alt sein und einen nordafrikanischen Phänotypus vorweisen.

Hinweis an die Bundespolizei

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

