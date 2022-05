Velbert: Jugendzentrum Neviges bietet Ferienprogramm an

Neviges. In den Sommerferien bietet das Jugendzentrum Neviges ein vollgepacktes Programm an. Vorgesehen sind auch tolle Ausflüge in die nähere Umgebung.

Tolle Ausflüge in die Umgebung und jede Menge Spiel, Spaß und Sport in Velbert: Das Kinder- und Jugendzentrum Neviges an der Lessingstraße hat wieder ein buntes Sommerferienangebot für alle Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren auf die Beine gestellt. In den ersten drei Ferienwochen, jeweils von 8.30 bis circa 16 Uhr, hat Langeweile keine Chance. Alle Angebote sind nur wochenweise zu buchen, die Woche kostet 60 Euro. Achtung: Man muss sich persönlich im Kinder- und Jugendzentrum, Lessingstraße 12 bis 14, anmelden, und zwar am Donnerstag, 12. Mai, von 15 bis 16.30 Uhr. Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich. Für alle Jugendlichen ab 13 Jahren gilt: Hier wird ein weiteres Programm von der vierten bis zur sechsten Ferienwoche angeboten, das die Jugendlichen mitbestimmen. Infos gibt’s im Jugendzentrum unter 02053 5185, auch hierfür muss man sich anmelden.

Ausflug zur „Indianerwelt“

Zum Programm für die Sechs- bis Elfjährigen: In der ersten Ferienwoche, 27. Juni. bis 1. Juli, wird zum Start am Montag erstmal gemeinsam gefrühstückt. Im Anschluss ist ein Ausflug in den Herminghauspark mit einem Picknick geplant. Am Dienstag geht es in das „Phaenomania Erfahrungsfeld“ in Essen, hier kann man die Welt der Wissenschaft experimentell erleben. Am Mittwoch fährt die Gruppe in den Gruga-Park nach Essen, am Donnerstag in die „Indianerwelt“ nach Elspe. Mit einem entspannten Filmtag im Jugendzentrum inklusive Popcorn, endet die erste Ferienwoche.

Auf zum blauen See

Erst gemütlich, dann mit Sport und Action startet die zweite Ferienwoche (4. Juli bis 8. Juli): Nach einem gemeinsamen Frühstück geht’s in den Freizeitpark Nordstadt in der Höferstraße, am Dienstag steht der Indoor-Action-Park „Hugodrom“ in Remscheid auf dem Programm, Mittwoch wird die Erlebniswelt in Ratingen am blauen See erobert, inklusive Mittagessen. Donnerstag erkunden die Ferienkinder die Tierwelt in der „Fauna“ in Solingen, Freitag wird im Indoor-Spielplatz „Funky Town“ in Ratingen getobt.

Gespenster suchen auf Schloss Beck

Im Freizeitpark Schloss Beck suchen die Ferienkinder das Schloss-Gespenst. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In der dritten Woche (11. Juli bis 15. Juli) starten alle nach dem gemeinsamen Frühstück zum Spielplatz „Pferdemarkt“ in Langenberg. Am Dienstag ist ein Ausflug in das „Wassermuseum“ nach Mühlheim geplant, Mittwoch geht es in den Freizeitpark „Schloss Beck“, hier wird das Schlossgespenst gesucht. Sollte am Donnerstag schlechtes Wetter sein, ist das nicht schlimm: Denn an diesem Tag ist ein Besuch im Indoor-Spielplatz „Kids-Country“ in Essen geplant. Auch das tollste Programm endet mal: Zum Abschluss kommen alle zum Grillen im Jugendzentrum zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert