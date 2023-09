Velbert: Jugendliche werfen Steine auf fahrendes Auto

Symbolfoto von einem Polizeiauto am Dienstag, den 28. Dezember bei der Polizei Duisburg Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Velbert. Drei Jugendliche haben am Velberter Bahnhof Rosenhügel Steine auf zumindest ein Auto geworfen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Drei Jugendliche haben am Freitagabend (15. September) am „Rosenhügel“ Steine auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Velberterin alarmierte die Polizei

Gegen 22.30 Uhr befuhr eine 20-jährige Velberterin mit ihrem grauen VW up! die Straße „Am Rosenhügel“. In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof warfen drei Jugendliche Steine auf ihr Fahrzeug. Die Velberterin stoppte daraufhin ihre Fahrt und alarmierte die Polizei. Die drei Jugendlichen flüchteten zu Fuß in Richtung Elsbeeker Straße.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zu den drei jugendlichen Jungen liegen folgende Personenbeschreibungen vor. Erste Person: männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 150 cm bis 160 cm groß und schlank, dunkle lockige Haare.

Genauer Personenbeschreibung

Zweite Person: männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, 150 cm bis 160 cm groß und schlank, dunkle kurze Haare.

Dritte Person: männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 150 cm bis 160 cm groß und schlanke Statur, dunkle kurze Haare.

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitagabend das Tatgeschehen in der Nähe des Bahnhofs beobachtet?Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946 6110 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert