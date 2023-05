Velbert: Johanniterheim mahnt: Bei Pflege endlich handeln

Velbert. Am 12. Mai ist Tag der Pflege. Doch die Zahl der Pflegenden geht zurück, während die Zahl der Senioren noch weiter ansteigt.

Anlässlich des Tages der Pflege am Freitag, 12. Mai, wollen diakonische Einrichtungen um fünf nach zwölf spürbar bessere Rahmenbedingungen für die Pflege anmahnen. Denn der Fachkraftmangel nehme weiter zu. „Es ist höchste Zeit, dass wir handeln und das Ruder jetzt noch rumreißen“, erklärt Katja Sonntag, Einrichtungsleiterin im Johanniterheim Velbert. „Zu lange wurde applaudiert und geredet. Uns läuft die Zeit davon, der Beruf muss endlich attraktiver werden und die Politik muss ihren vollmundigen Worten Taten folgen lassen“, sagt Katja Sonntag anlässlich des Tages der Pflege.

Pflegegipfel wird gefordert

„Die konkreten Vorschläge für eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung liegen vor und werden von einer großen Mehrheit der Verbände und auch pflegepolitischen Vertretern befürwortet“, so Wilfried Wesemann, Vorsitzendes des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) weiter. „Wir fordern gemeinsam mit vielen anderen Akteuren einen Pflegegipfel und auch eine Enquete-Kommission für die Pflege, damit wir diese gemeinsam grundlegend reformieren und einen Masterplan entwickeln können. Die klugen Ideen sind da, um die Katastrophe abzuwenden und endlich gesamtgesellschaftlich die Langzeitpflege zu entlasten.“

500.000 Pflegekräfte gehen in den Ruhestand

Knapp 500.000 Pflegekräften, die in den kommenden zehn Jahren in ihren Ruhestand gehen, stehen immer mehr pflege- und hilfebedürftige Menschen gegenüber. „Das ist eine explosive Mischung, die am Ende die Pflegebedürftigen ausbaden müssen. Wir müssen es schaffen, wieder mehr Pflegende in den Beruf zurückzuholen und noch mehr Auszubildende für den Pflegeberuf zu gewinnen“, führt Katja Sonntag weiter aus.

Eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung stehe noch genauso aus wie die Heilkundeübertragung oder die Verankerung der Selbstverwaltung der Profession im Allgemeinen Heilberufegesetz auf Bundesebene.

