Velbert: Jetzt zum Europafest im Mai anmelden

Das Europafest mit verkaufsoffenem Sonntag lockt viele Velberter und Velberterinnen in die Innenstadt.

Velbert. Der Velberter Veranstaltungsreigen startet im Mai mit dem Europafest. Das Stadtmarketing sucht Vereine. die mit einem Stand teilnehmen wollen.

Die Abteilung Stadtmarketing startet am 7. Mai mit dem Europafest in die Veranstaltungssaison. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Auch beim Velberter Klimatag, der Teil des Europafests ist, sind noch Plätze frei.

„Weil auch du Europa bist – Partnerschaften in Europa“ ist das Motto der Europawoche, die von Freitag, 5., bis Mittwoch, 10. Mai mit vielen Projekten und Veranstaltungen rund um die Themen Bildung und Klima stattfindet. Höhepunkt ist das Europafest am Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 18 Uhr, in der Velberter Innenstadt.

Die Anmeldung zur Teilnahme am Europafest mit einem Informations- oder Aktionsstand oder einem Beitrag zum Bühnenprogramm ist noch bis zum 21. April auf der Webseite des Stadtmarketings Velbert unter https://stadtmarketing.velbert.de/events/europafest-2023möglich (Ansprechpartnerin: Daniela Hantich, E-Mail: daniela.hantich@velbert.de, Telefon 02051 26 2486).

Alle Infos stehen online zur Verfügung

Olaf Knauer, Abteilungsleiter Stadtmarketing, bittet darum, für die Anmeldung zum Europafest möglichst das digitale Anmeldeformular zu nutzen: „Wir möchten unsere Prozesse nachhaltiger gestalten und die Einladungen zu unseren Veranstaltungen nicht mehr per Post versenden. Alle Informationen zu unseren Veranstaltungen sind online verfügbar. Neben dem digitalen Anmeldeformular stellen wir auch ein Anmeldeformular im pdf-Format zur Verfügung. Wer dennoch nicht auf die Papierversion verzichten möchte, kann sich das Formular herunterladen oder sich an das Team des Stadtmarketings wenden“.

Velberter Klimatag im Rahmen des Europafestes

In diesem Jahr geht es um das Thema klimafreundliche und nachhaltige Ernährung, die Reduzierung klima- und umweltschädlicher Verpackungen sowie die entsprechende Achtsamkeit bei der Trennung und Verwertung von Abfall. Im Bereich des Münzbrunnens sind verschiedene Informations- und Mitmachangebote geplant. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz der Stadt Velbert lädt gewerbliche Betreibende (Produzenten, verarbeitende Betriebe, Einzelhändlerinnen und Einzelhändler) sowie Organisationen mit Bezug zum Thema zur Teilnahme ein. Alle Informationen rund um den Klimatag sowie das Anmeldeformulargibt es im Internet unter www.velbert.de/rathaus-politik/umwelt-und-klimaschutz/klimaschutz/velberter-klimatag (Ansprechpartnerin: Anja Hertel, E-Mail: anja.hertel@velbert.de, Telefon 02051/26 2633).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert