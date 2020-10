Ab dem Wochenende ist sowohl im Kreis Mettmann als auch in Velbert die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert worden sind, stark gestiegen – auch wenn am Dienstag die Zahlen wieder leicht zurückgingen. Der kritische Warnwert von 35 Neuinfizierten pro Woche und 100.000 Einwohner ist im Kreis bereits am Wochenende erreicht worden und nähert sich der nächsten Warnstufe von 50 – am Dienstag lag der sogenannte Inzidenzwert bei 45,9. Kreisweit waren insgesamt 229 Menschen infiziert. Ein 81-jähriger Erkrather, der allerdings bereits vor erkrankt war, ist verstorben. Damit zählt der Kreis bislang insgesamt 89 Verstorbene. Im Kreis liegen derzeit 21 Corona-Patienten im Krankenhaus, davon zwei in Velbert. Lokale Hotspots gibt es nach Angaben von Kreissprecherin Daniela Hitzemann nicht: „Das macht die Situation so schwierig“. Lesen Sie unseren Corona-Newsletter.

Neuer Erlass des Gesundheitsministeriums

Bereits mit dem Wert von 35 treten umfangreiche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft, beim Wert von 50 werden diese noch einmal verschärft. Dies geht aus einem neuen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Durch diesen Erlass des Gesundheitsministeriums werden ab 35 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Steigt der Wert über 50, sind nur 500 Personen im Außenbereich und 250 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt. Ausnahmen sind Demos – solange sie unter Corona-Bedingungen stattfinden – und zum Beispiel Parteitage, die gesetzlich stattfinden müssen.

Nur 50 Gäste erlaubt

Bei Feiern sind außerhalb der eigenen Wohnung grundsätzlich nur 50 Gäste erlaubt. Steigt die Neuinfektionszahl über 50, sind nur noch 25 Feiernde erlaubt. Das betrifft bereits jetzt viele Großstädte und Kreise in NRW. Darunter Köln, Düsseldorf oder Essen.

Bislang dürfen sich in der Öffentlichkeit – jenseits von Feiern – bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zum Beispiel zum Bier an einem Tisch treffen. In 50er-Regionen wird diese Zahl durch den Erlass auf fünf Personen begrenzt.

Konzert nur noch mit Maske

Bisher durfte man zum Beispiel bei einem Konzert oder einem Fußballspiel unter Corona-Bedingungen am Sitz- oder Stehplatz die Maske abnehmen. Das ist ab einer Kennzahl von 35 vorbei. Dann gilt dort eine durchgehende Maskenpflicht.

Die Zahlen im Kreis Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag Infizierte, in Erkrath 31 (Vortag: 34), in Haan 19 (20), in Heiligenhaus 8, in Hilden 23 (24), in Langenfeld 31 (36), in Mettmann 19 (21), in Monheim 23 (25) in Ratingen 33 (35) , in Velbert 37 (39) und in Wülfrath 5 (4). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 45,9 (47,6)

„Festlegung reduzierter Öffnungszeiten gastronomischer Einrichtungen und zeitlich entsprechender Verkaufsverbote für alkoholische Getränke“, heißt es als Vorgabe für Kommunen ab der Kennzahl 50. Düsseldorf hat bereits vorgemacht, was das heißt: Ab 1 Uhr ist dort Schicht in der Altstadt.

Urlaubsfahrten könnten schwierig werden

Und, sollte der Wert im Kreis Mettmann auf 50 steigen, könnte es mit Urlaubsfahrten in den Herbstferien schwierig werden. Denn einige Bundesländer verlangen bislang noch einen frischen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ein solcher Test kann bei niedergelassen Ärzten oder im Testzentrum am Düsseldorfer Flughafen vorgenommen werden.

Landrat beim Ministerpräsident

Ministerpräsident Laschet lädt für Freitag alle Oberbürgermeister und Landräte des Landes zu einem Austausch ein. Er wolle den Vertretern der Kommunen die jüngsten Beschlüsse des Kabinetts sowie die Ergebnisse der am Mittwoch anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin erläutern, hieß es aus Regierungskreisen. (mit dpa) Hier lesen Sie weitere Berichte aus Velbert.