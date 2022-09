Velbert: In Tönisheide eröffnet das „Krümelcafé für Kinder

Neviges. Ein Café speziell für Familien mit Kindern eröffnet der CVJM Tönisheide in Velbert. Im „Krümelcafé“ gibt’s Spielecken für die Kleinen und mehr.

Willkommen im „Krümelcafé“: Der CVJM Tönisheide, Kuhlendahler Straße 34, eröffnet am Donnerstag, 29. September, ein Café speziell für Familien mit Kindern. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr können die Kleinen hier herumtollen, während die Eltern sich austauschen und Kaffee trinken. Organisiert wird das „Krümelcafé“ vom CVJM Tönisheide, dessen Jugendleiterin Heike Walstra-Hieke sich damit einen langgehegten Wunsch erfüllt. Schon vor der Pandemie habe man mit dem Gedanken gespielt, mehr für Familien auf die Beine zu stellen. Denn Krabbelgruppen wie etwa die„Rasselbande“ des CVJM Tönisheide seien immer gut besucht und meist sehr schnell voll. So gibt es etwa für die Rasselbande eine Warteliste.

Viele junge Familien in Velbert-Tönisheide

Im Haus des CVJM, Kuhlendahler Straße 34, ist ab Donnerstag, 29. September, auch das „Krümelcafé“ zu finden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Leider wird immer weniger im Vormittagsbereich für junge Familien angeboten“, so die engagierte Mitarbeiterin des evangelischen Kirchenkreises Niederberg. Aber gerade junge Familien gebe es immer mehr in Tönisheide, nicht zuletzt durch die neuen Wohngebiete, wie etwa am Meiberger Weg oder an der Wimmersberger Straße. „Viele Familien wissen gar nicht wohin sie sich wenden können, um Anschluss mit ihren Kleinen zu bekommen, wenn sie noch nicht im Kindergarten sind. Unser Krümelcafé“ ist hierfür der richtige Ort.“

„Krümelcafé“ gibt’s alle 14 Tage

Eltern entspannen bei einer Tasse Kaffee oder Tee, während die Kleinen ihren Spaß haben. Und niemand beschwert sich, dass es zu laut ist, keine schiefen Blicke vom Nachbartisch. Damit sich der Nachwuchs nicht langweilt, ist unter anderem eine Spielecke geplant. Der gesamte Verzehr im „Krümelcafé“ läuft über Spenden. Nach der Eröffnung am Donnerstags, 29. September, ist das „Krümelcafé“ an der Kuhlendahler Straße 34 alle 14 Tage immer donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet.

