Velbert: In den Supermärkten ist der Alltag zurückgekehrt

Velbert. Zu Pandemiebeginn spielten sich in den Supermärkten Chaotische Szenen ab, jetzt scheint eine seltsame Ruhe eingekehrt zu sein. Eine Reportage.

Wie sieht es in unseren Supermärkten aus? Wird immer noch gehamstert? Sind die Kunden aggressiv und werden die Abstandsregeln eingehalten? WAZ-Mitarbeiter Jascha Winking hat sich in den Supermärkten umgeschaut.

Die Erwartung ist klar: Menschen hamstern Haushaltswaren, halten sich nicht an die Abstandsregeln, haben ihre Masken über dem Kinn hängen. Die Wirklichkeit? Sieht ganz anders aus. Niemand – und es sind viele Menschen, die gerade ihren Einkauf erledigen – scheint an diesem Nachmittag in der Klopapierabteilung zu plündern; alle Einkäufer kommen mit wenigen Teilen aus dem Geschäft zurück.

Ein kleines Lächeln

Ein Mann, der aussieht wie eine Mischung aus Campino und Keith Richards, rollt seinen Wagen – der ja mittlerweile zur obligatorischen Einkaufs-Begleitung geworden ist – einer jungen Frau zu, die beiden lächeln sich an. Es ist – das muss so formuliert werden – angenehm langweilig, die ganze Szenerie fühlt sich – Vorsicht! – ziemlich normal an.

Jeder Kunde nimmt einen Wagen mit, heißt die Devise in vielen Geschäftten Foto: Jascha Winking

Mit ineffektivem Schutz

Ein anderer Tag auf einem anderen Parkplatz der Schloss-Stadt: Auch hier ist es ruhig, die Menschen haben sich an die Maßnahmen gewöhnt, sie trotten vor- und hintereinander her. Natürlich, einige haben noch immer nicht verstanden, dass die Desinfektionsmittelspender oberhalb der Einkaufswagen nur für diese gedacht sind. Es gibt auch noch jene, wie den Mann in der Borussia-Dortmund-Jacke, die auf die mittlerweile vielerorts verbotenen, weil ineffektiven Face Shields setzen – über einen direkten Zusammenhang zwischen Vereinszugehörigkeit und Maskenwahl zu schließen, verbietet sich hier aber.

Und sowieso: über die kleinen Sünden kann wohl hinweggesehen werden, ein bisschen Aufklärung dürfte in vielen Fällen schon genügen.

Ein durchdringender Schrei

Einige Tage früher in einem großen Discounter irgendwo im Dreistädteeck zwischen Velbert, Hattingen und Essen: endlich mal ein paar Emotionen. Die Schlange an der Kasse ist mindestens dreißig Meter lang, doch die Menschen stehen erst einmal geduldig und mit viel Abstand an. Plötzlich aber durchdringt ein Schrei die Ruhe. „Hörnse ma, machen se doch mal ne zweite Kasse auf“, brüllt eine Frau. Die Kassiererin – aus welchem Grund auch immer, ohne Maske – schreit zurück: „Der Kollege ist auf Klo, wenn der wiederkommt, machen wir das sofort.“

Der Einkaufstag Eine Analyse der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) hat ergeben, dass der beliebteste Tag für den Wocheneinkauf der Samstag ist. Mehr als die Hälfte der Deutschen kauft am Wochenende ein. Stoßzeiten sind übrigens laut selbiger Analyse die Zeiträume zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr. Mit diesen Informationen steht einem entspannten Einkaufs-Erlebnis nichts mehr im Wege.

„Ein bisschen mehr Ruhe tut gut“

Die Szene ist eine unangenehme Mischung aus beschämend und lustig, doch da erscheint schon ein Mann zur Ehrenrettung. Der ältere Herr dreht sich um und spricht sinngemäß in Richtung der ungeduldigen Kundin: „Ein bisschen mehr Ruhe tut uns doch allen gut, nicht wahr?“ Sehr wahr. Und doch: es bleibt das Gefühl, dass diese emotionalen Ausbrüche während des Einkaufens im Vergleich zum Pandemie-Beginn zurückgegangen sind. Natürlich, es gibt sie noch immer, diese Szenen des Unmuts, der unangenehmen Lautstärke, des schlechten Abstandhaltens, gar des Maskenverweigerns – und doch scheinen sie Ausnahmen zu sein.

Schreihälse sind in der Minderheit

Das ist auch insofern eine gute Nachricht, als dass sie zeigt, dass es sie zwar geben mag, die Schreihälse, Leugner, selbst ernannten Querdenker – doch sie sind eine Minderheit. Bei den allermeisten Menschen scheint indes Normalität eingekehrt zu sein. Sie haben sich anscheinend mit den Regeln, ja, gar mit dem gesamten Zustand der Welt in diesen Momenten arrangiert. Die Stimmung scheint sich irgendwo zwischen Akzeptanz, Hoffnung und Resignation eingependelt zu haben. Das Chaos der ersten Pandemie-Wochen, es ist einer seltsamen Ruhe gewichen. Das ist sie also, die neue Normalität. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.