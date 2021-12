Velbert: Impfungen für Kinder und Erwachsene am Sonntag

Am Sonntag werden in Velbert erstmals auch kleinere Kinder in der dezentralen Impfstelle gepikst.

Velbert. Am Sonntag gibt es in der dezentralen Impfstelle in der Fontanestraße die ersten Kinderimpfungen. Am Nachmittag könne auch Erwachsene kommen.

Die ersten Kinderimpfungen finden am kommenden Sonntag, 19. Dezember, in den dezentralen Impfstellen in Haan (Kaiserstraße 10 - 14) und Velbert (Fontanestraße 7) statt. Daher war geplant, dass diese Impfstellen am Sonntag für alle Personen ab 12 Jahren geschlossen bleiben. Nun kann dennoch ein Angebot für alle Impfwilligen gemacht werden: Von jeweils 16 bis 18 Uhr können sie sich dort nach den Kinderimpfungen impfen lassen. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich.

Auffrischungssimpfung nach fünf Monaten empfohlen

Auffrischungsimpfungen werden grundsätzlich fünf Monate nach der Zweitimpfung empfohlen. Personen, deren Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, werden nicht zurückgewiesen, wenn ein Mindestabstand von vier Monaten erfüllt ist. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontech (unter 30-Jährige) und Moderna.

Um Wartezeiten zu verkürzen bittet der Kreis Mettmann, bereits vorab das Aufklärungsblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert Koch-Instituts ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Eine Übersicht der dezentralen Impfstellen und mobilen Impfangebote gibt es auf der Homepage des Kreises unter: https://www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/

