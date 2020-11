Velbert: „Ich bin mit Leib und Seele Amtsrichter“

Als Dr. Stephan Katerlöh im Februar ganz offiziell zum Amtsgerichtsdirektor ernannt wurde, da hatte er mehrere langfristige Ziele, darunter die Einführung elektronischer Akten. Heute, nur acht Monate später, kann er freudig verkünden: „So, wie es aussieht, werden ab dem 15. März kommenden Jahres alle Neueingänge digital verarbeitet. Die Akten, die bereits bestehen, werden allerdings in Papierform weitergeführt, bis diese Verfahren abgeschlossen sind.“

Terminvorlauf von drei Monaten

Eine Planung, die zeitnah umgesetzt werden konnte. Das ist in Zeiten von Corona nicht selbstverständlich, schließlich haben auch im Amtsgericht mit Beginn der Pandemie Umstrukturierungen und schnelles Umdenken den Alltag dominiert. „Während der ersten Infektionswelle wurden zur Reduzierung der Kontakte nur noch die allernotwendigsten Sitzungen abzuhalten“, erklärt Katerlöh, „bei den anderen haben wir in vielen Fällen schriftliche Vergleichsvorschläge erarbeitet. Das war schon eine Menge Arbeit, wenn man bedenkt, dass wir einen Terminvorlauf von rund drei Monaten haben.“

Zeitnahe Entscheidungen bei Kindeswohlgefährdung

Zu den Fällen, die unbedingt zeitnah und vor Gericht verhandelt werden mussten, gehören zum einen die, in denen aufgrund der Dauer der Untersuchungshaft eine Hauptverhandlung stattfinden musste, zum anderen die Fälle, in denen es um Kindeswohlgefährdung geht. „Wenn das Jugendamt einen Antrag auf Entzug der elterlichen Sorge wegen einer Kindeswohlgefährdung stellt, müssen zeitnah Entscheidungen gefällt werden und gerade in diesen Fällen ist es besonders wichtig, die Beteiligten persönlich anzuhören“, weiß der 51-Jährige, auch aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Familienrichter.

Psychiatrische Zwangseinweisungen nehmen zu

Prozesse am Amtsgericht Am Amtsgericht werden Zivilprozesse (ein Richter), unter anderem mit einem Streitwert bis einschließlich 5000 Euro, und Strafverfahren vor dem Einzelrichter bei maximal zu erwartender Freiheitsstrafe von zwei Jahren geführt. Zudem gibt es das Schöffengericht (ein Berufsrichter und zwei Schöffen), hier darf das zu erwartende Strafmaß nicht höher als vier Jahre Freiheitsstrafe betragen. Bei der Einlegung von Rechtsmitteln gegen die am Amtsgericht gefällten Urteile werden die Verhandlungen am Landgericht Wuppertal geführt.

Ein großer Aufgabenbereich des Amtsgerichts liegt unter anderem in der Anordnung psychiatrischer Zwangsunterbringungen, Katerlöh schätzt, dass solche Anträge rund 500 Mal pro Jahr gestellt werden , Tendenz steigend. „Die Coronapandemie und ihre Auswirkungen setzt psychisch labilen Menschen häufig massiv zu, mangelnde Sozialkontakte, fehlende Tagesstruktur, Einsamkeit. Sie können so eher zu einer Gefahr für sich selbst oder andere werden, das sind die Hauptgründe für eine psychiatrische Zwangsunterbringung.“ Ein weiter Grund der Zunahme sei zudem eine Veränderung der Rechtsprechung vor etwa zwei Jahren „Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2018 klargestellt, dass auch bei einer bereits richterlich genehmigten geschlossenen Unterbringung eine ärztlich angeordnete Fixierung, die absehbar länger als eine halbe Stunde dauert, noch einmal zusätzlich von eine Richter genehmigt werden muss.“

Psychologische Fähigkeiten zwingend notwendig

Daneben ist das Amtsgericht auch für Grundbucheintragungen, Zwangsversteigerungen und Zwangsvollstreckungen zuständig. Prozesse werden entweder vor dem Zivil- oder dem Strafgericht geführt, je nachdem, wer Kläger ist – eine Privatperson oder die Staatsanwaltschaft. Zu den „Klassikern“ im zivilen Bereich gehören Mietstreitigkeiten, Verkehrsunfälle und Nachbarschaftsstreitereien. „In vielen dieser Fälle sieht das Gesetz allerdings vor, dass eine Klage vor dem Zivilgericht, erst dann zulässig ist, wenn vorab versucht worden ist, die Streitereien vor einer anerkannten Gütestelle, einer Schiedsperson, einvernehmlich beizulegen“, informiert der Amtsdirektor, „manchmal sind das auf den ersten Blick seltsame Auseinandersetzungen, aber ich versuche, jeden Menschen in seinen Anliegen ernst zu nehmen. Es ist wichtig, dass man nicht nur juristisch denkt und handelt, psychologisches Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit zur Empathie sind wichtige Voraussetzungen in unserem Beruf. Und genau das macht die Arbeit so unglaublich spannend: Ich bin mit Leib und Seele Amtsrichter.“