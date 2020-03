Velbert-Mitte. Der Hospizverein Niederberg feiert am Wochenende sein 20-jähriges Bestehen. Und der Velberter Männerchor hat ein Geschenk im Gepäck.

Auf den Tag 20 Jahre ist es am Samstag her, dass in Velbert der Hospizverein Niederberg entstand. Aus diesem Grund hat der Verein nun seine Mitglieder, Freunde, Förderer und Unterstützer eingeladen, um diese beiden Jahrzehnte Revue passieren zu lassen – und den Anlass natürlich auch zu feiern.

„In erster Linie geht es darum mit Beteiligten, die unsere Arbeit kennen, zu sprechen“, sagt Vorstandsmitglied Wolfgang Tamm. „So kann man dann ein Gefühl dafür bekommen, was alles zur Hospizarbeit dazugehört.“

Hospizverein stellt Facetten seiner Arbeit vor

So soll es aussehen, das neue stationäre Hospiz in Velbert-Mitte. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Dafür treffen sich alle Eingeladenen – die Veranstaltung ist nicht öffentlich – im Best Western Hotel. Geplant ist eine Art Interviewrunde, in der verschiedene Akteure aus dem Verein und seinem Umfeld zu Wort kommen: „Es werden Gründungsmitglieder dabei sein, ein Angehöriger berichtet, Mitarbeiter aus einer Seniorenresidenz auch“, zählt Tamm auf. „Wir wollten alle Facetten unserer Arbeit präsentieren.“

Natürlich gebe es auch einen Blick in die Zukunft: „Wir erläutern noch einmal am Modell den Hospizneubau und den neuen Standort.“ Und, das ist Wolfgang Tamm ganz wichtig, „wir erläutern, dass wir natürlich auch weiterhin ambulant tätig bleiben werden.“

Gäste haben sich angesagt

Als Gäste haben ich zu der gut zweistündigen Veranstaltung unter anderem Mitglieder des NRW-Dachverbandes der Hospizvereine angesagt, ebenso die Bundestagsabgeordnete für den Kreis Mettmann, Kerstin Griese (SPD) und Mitglieder der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) Niederberg, mit der der Hospizverein ganz eng zusammenarbeitet.

Velberter Männerchor gibt ein Benefizkonzert

Velbert Hier gibt es die Eintrittskarten Karten für das Konzert am 26. April in Heiligenhaus kosten 20 Euro und sind erhältlich auf neanderticket.de, im Kulturbüro Heiligenhaus, beim Hospizverein Niederberg und bei allen Sängern des Velberter Männerchores. Das Konzert findet statt in der Aula am Immanuel-Kant-Gymnasium, Herzogstraße 75, in Heiligenhaus.

Doch damit nicht genug: Sozusagen als Geschenk zum Jubiläum hat der Velberter Männerchor angekündigt, im April ein Benefizkonzert zu Gunsten des Hospizvereins zu geben. Das steigt am Sonntag, 26. April, um 16 Uhr in der Nachbarstadt Heiligenhaus, in der Aula am Immanuel-Kant-Gymnasium.

„Wir hatten 2018 auf der Velberter Seniorenmesse einen Infostand“, erzählt Reinhard Schulz, erster Vorsitzender des Chores. „Dort sind wir angesprochen worden, ob wir nicht für den Hospizverein ein Konzert geben könnten.“ Die Besprechung im Vorstand sei kurz gewesen: „Natürlich machen wir das“, sagt Schulz. „Wir waren alle dafür.“

Gastmusiker sind Oliver Haug und Johannes Groß

Tenor Johannes Groß wird beim Benefizkonzert im April den Velberter Männerchor als Solist begleiten. Foto: Foto Galerie Hofer Westerburg / Velberter Männerchor

Und so laufen nun seit gut eineinhalb Jahren die Vorbereitungen: Wann und wo soll das Konzert stattfinden? Wer ist noch mit dabei? „Das muss abgearbeitet werden“, erläutert der Chor-Vorstand. „Und es muss alles passen.“ Das tut es nun, da der Termin steht. Und auch Gästeliste und Programm sind fertig.

Der Velberter Männerchor wird am 26. April begleitet von Oliver Haug am Flügel. Haug ist „Chef des Salonorchesters Münster“, nennt Reinhard Schulz Details. Den Solopart beim Konzert übernimmt der Tenor Johanns Groß, Begründer der „German Tenors“. „Groß war 2015 bei unserem Auftritt im Forum Niederberg schon dabei“, sagt Schulz. „Das ist damals so gut angekommen, dass wir ihn gerne wieder angesprochen haben.“ Die Gesamtleitung hat Thomas Scharf.

Musikalisch begibt sich der Chor zunächst nach Italien und Spanien, im zweiten Teil präsentieren die Sänger die größten Hits von Udo Jürgens. Und so trägt das Konzert auch den Titel „Zeig’ mir den Platz an der Sonne“, dieser Titel passe „hervorragend“, finden alle Beteiligten. „Wir freuen uns auf dieses musikalische Erlebnis“, bestätigt auch Wolfgang Tamm. Die Einnahmen gehen an den Hospizverein.