Velbert: „Holgers Fahrschule“ rät zum Auto-Frühjahrsputz

Vor der Einfahrt in die Waschstraße, so rät Fahrlehrer Holger Hentschke aus Velbert, sollte der Autofahrer oder die Autofahrerin den Wagen unbedingt per Hochdruckreiniger vom schlimmsten Schmutz befreien.

Im Moment herrschen zwar nachts noch Minustemperaturen, aber so langsam sollten Autofahrerinnen und Autofahrer einen gründlichen Frühjahrsputz für ihren Wagen einplanen – so rät „Holgers Fahrschule“ in Neviges. Denn schwierige Witterungsverhältnisse in der kalten Jahreszeit verlangen nicht nur den Fahrern viel ab, auch an den Fahrzeugen hinterlasse der Winter deutliche Spuren. Wer zu Beginn des Frühlings alles grundlegend reinigt bzw reinigen lässt, hat auch in Zukunft mehr Freude an seinem Wagen. Denn so ein Frühjahrsputz, so Fahrlehrer Holger Hentschke aus Velbert, diene letztlich auch der Sicherheit.

Fahrlehrer aus Velbert rät: Waschprogramm genau prüfen

Fahrlehrer Holger Hentschke hat ein offenes Ohr für alle möglichen Fragen rund ums Auto. Für die persönliche Beratung am besten einen Termin buchen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mit dem Schneematsch schleudern die Reifen Dreckpartikel und kleine Steine gegen den Lack, Streusalz setzt sich auf der Karosserie und im Fußraum des Wagens fest. „Kälte, Feuchtigkeit und Niederschlag bedeuten eine hohe Belastung für das Material“, sagt Holger Hentschke und warnt: „Bei Nichtbehandlung kann der Verschleiß sogar zu sicherheitsrelevanten Mängeln führen.“ Was also tun? Selbst zu Schwamm, Eimer und Gartenschlauch greifen oder die ganze Sache lieber dem Profi überlassen?

Nicht selbst vor der Einfahrt zum Schwamm greifen

Die Antwort ist für Hentschke schnell klar: „Aufgrund des Grundwasserschutzes ist die Autowäsche in der eigenen Garage oder Einfahrt vielerorts gesetzlich verboten.“ Also besser in die Waschstraße fahren, was sich auf den ersten Blick sehr bequem anhört. Doch auch hier sollten Autofahrer und Autofahrerinnen nicht einfach untätig im Wagen sitzen bzw vor der Halle stehen bleiben. So komfortabel die maschinelle Reinigung auch sein mag, wendet der Fahrlehrer aus Neviges ein, das Waschprogramms reiche nach einem langen Winter oft nicht aus – und könne mitunter sogar zusätzliche Schäden am Wagen verursachen.

Groben Schmutz mit dem Hochdruckreiniger entfernen

Daher vorher am besten den gröbsten Schmutz mit einem Hochdruckreiniger entfernen, erklärt Holger Hentschke: „Salz und Dreck sind aggressiv und setzen dem Lack zu, in den Bürsten der Waschanlage kann der Schmutz wie Schmirgelpapier wirken.“ Unmittelbar nach der Wäsche sollte das gesamte Fahrzeug deshalb sorgfältig auf Schäden untersucht werden. Kratzer im Lack lassen sich mit einem Lackstift schnell und effektiv kaschieren, eine anschließende Behandlung mit Wachs garantiert zusätzlichen Schutz.

Unnötiges Gewicht erhöht den Spritverbrauch

Ein gründlicher Frühjahrsputz schone letztlich auch den Geldbeutel, führt der Experte weiter aus. So sammelt sich im Winter im Innenraum besonders viel Feuchtigkeit, was schnell zu einer Verstopfung der Lüftungsanlage und mehr Energieverbrauch führen kann. Spezielle Desinfektionssprays und das Wechseln der Filter helfen, Sprit zu sparen und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Und: Es sollte gründlich „ausgemistet“ werden, unnötiges Gewicht im Kofferraum und auf dem Autodach bedeutet viel mehr Spritverbrauch. „Schon 100 Kilo mehr Gewicht erhöhen den Verbrauch um etwa einen halben Liter“, so Holger Hentschke. „Auf Schneeketten, kanisterweise Frostschutzmittel und Skiträger können Sie im Frühjahr in aller Regel verzichten und so erhebliche Mengen an Treibstoff einsparen.“

Blitzt und blinkt das Auto nach getaner Arbeit, macht das Fahren doppelt so viel Spaß. Aber immer dran denken, so mahnt Holger Hentschke: Nicht übermütig werden, die Sicherheit steht zu jeder Jahreszeit an erster Stelle.

>>> Fahrlehrer berät individuell

In Holgers Fahrschule, Elberfelder Straße 47, kann man sich nicht nur weitere Tipps zum Thema „Frühjahrsputz“ holen. Fahrlehrer Holger Hentschke und sein Team haben auch ein offenes Ohr für alle möglichen Fragen, etwa zum Themas Benzinsparen oder allgemein zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Bei Interesse: Entweder direkt in der Fahrschule einen Gesprächstermin vereinbaren. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 17 Uhr. Oder zwecks Termin anrufen unter 0176 345 86017. Telefonate ebenfalls nur nachmittags. Man kann auch eine Mail schreiben und Fragen stellen bzw einen Termin vereinbaren: info@holgers-fahrschule.de.

